Ηνωμένο Βασίλειο: Νέες κυρώσεις σε δίκτυα κρυπτογράφησης που στηρίζουν τη Ρωσία - Τα αντίποινα της Μόσχας

Το Ηνωμένο Βασίλειο, επιχειρώντας να πιέσει τη Ρωσία να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης, επέβαλε νέες κυρώσεις σε δίκτυα κρυπτογράφησης που τη στηρίζουν.

Η τελευταία κύρωση στοχεύει στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Κιργιστάν για να διοχετεύσει χρήματα μέσω αδιαφανών χρηματοπιστωτικών δικτύων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης κρυπτονομισμάτων. Τα δίκτυα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα περίπλοκο σύστημα για την παράκαμψη των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η νέα ενέργεια στοχεύει την Capital Bank με έδρα το Κιργιζιστάν και το διευθυντή της, Kantemir Chalbayev, την οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για την πληρωμή στρατιωτικών αγαθών. Οι κυρώσεις πλήττουν, επίσης, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Grinex και Meer, την υποδομή πίσω από ένα νέο κρυπτονόμισμα A7A5 που υποστηρίζεται από το ρούβλι, το οποίο έχει μετακινήσει 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα ειδικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων σε μόλις τέσσερις μήνες και έχει σχεδιαστεί ειδικά ως μια προσπάθεια αποφυγής των δυτικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, η διατήρηση της πίεσης στην πολεμική μηχανή της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις σφαγές στην Ουκρανία και να αναγκάσει τον Πούτιν να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συνομιλίες.

Ο υπουργός Κυρώσεων, Στίβεν Ντάουτι, δήλωσε: «Αν το Κρεμλίνο πιστεύει ότι μπορεί να κρύψει τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να μετριάσει το πλήγμα των κυρώσεών μας μέσω της νομιμοποίησης συναλλαγών μέσω αμφίβολων δικτύων κρυπτογράφησης, κάνει μεγάλο λάθος.

Αυτές οι κυρώσεις διατηρούν την πίεση στον Πούτιν σε μια κρίσιμη στιγμή και καταστέλλουν τα παράνομα δίκτυα που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση χρημάτων στο πολεμικό του ταμείο.

Μαζί με τους συμμάχους μας, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία των ΗΠΑ για τον τερματισμό αυτού του παράνομου πολέμου και την εξασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Ο πλήρης κατάλογος των σημερινών στόχων των κυρώσεων έχει ως εξής:

GRINEX LLC

CJSC TENGRICOIN

OLD VECTOR LLC

LEONID SHUMAKOV

KANTEMIR KAPARBEKOVICH CHALBAYEV

OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA (Capital Bank)

ZHANYSHBEK UULU NAZARBEK

ALTAIR HOLDING SA

Αντίποινα Ρωσίας: Απαγόρευση εισόδου σε 21 βρετανούς

Η Ρωσία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο σε 21 άτομα τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «τα καταστροφικά βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν αντιρωσικές αφηγήσεις.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ.

Τα ονόματά τους προστέθηκαν σε αυτά εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων που η Ρωσία έχει συμπεριλάβει στον «κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.