ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ηνωμένο Βασίλειο: Νέες κυρώσεις σε δίκτυα κρυπτογράφησης που στηρίζουν τη Ρωσία - Τα αντίποινα της Μόσχας
Ειδήσεις
17:36 - 20 Αυγ 2025

Ηνωμένο Βασίλειο: Νέες κυρώσεις σε δίκτυα κρυπτογράφησης που στηρίζουν τη Ρωσία - Τα αντίποινα της Μόσχας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ηνωμένο Βασίλειο, επιχειρώντας να πιέσει τη Ρωσία να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για την επίτευξη ειρήνης, επέβαλε νέες κυρώσεις σε δίκτυα κρυπτογράφησης που τη στηρίζουν.

Η τελευταία κύρωση στοχεύει στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Κιργιστάν για να διοχετεύσει χρήματα μέσω αδιαφανών χρηματοπιστωτικών δικτύων, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης κρυπτονομισμάτων. Τα δίκτυα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα περίπλοκο σύστημα για την παράκαμψη των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η νέα ενέργεια στοχεύει την Capital Bank με έδρα το Κιργιζιστάν και το διευθυντή της, Kantemir Chalbayev, την οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί για την πληρωμή στρατιωτικών αγαθών. Οι κυρώσεις πλήττουν, επίσης, τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Grinex και Meer, την υποδομή πίσω από ένα νέο κρυπτονόμισμα A7A5 που υποστηρίζεται από το ρούβλι, το οποίο έχει μετακινήσει 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα ειδικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων σε μόλις τέσσερις μήνες και έχει σχεδιαστεί ειδικά ως μια προσπάθεια αποφυγής των δυτικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, η διατήρηση της πίεσης στην πολεμική μηχανή της Ρωσίας είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των προσπαθειών του Προέδρου Τραμπ να σταματήσει τις σφαγές στην Ουκρανία και να αναγκάσει τον Πούτιν να συμμετάσχει σε ουσιαστικές συνομιλίες.

Ο υπουργός Κυρώσεων, Στίβεν Ντάουτι, δήλωσε: «Αν το Κρεμλίνο πιστεύει ότι μπορεί να κρύψει τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να μετριάσει το πλήγμα των κυρώσεών μας μέσω της νομιμοποίησης συναλλαγών μέσω αμφίβολων δικτύων κρυπτογράφησης, κάνει μεγάλο λάθος.

Αυτές οι κυρώσεις διατηρούν την πίεση στον Πούτιν σε μια κρίσιμη στιγμή και καταστέλλουν τα παράνομα δίκτυα που χρησιμοποιούνται για τη διοχέτευση χρημάτων στο πολεμικό του ταμείο.

Μαζί με τους συμμάχους μας, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία των ΗΠΑ για τον τερματισμό αυτού του παράνομου πολέμου και την εξασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης».

Ο πλήρης κατάλογος των σημερινών στόχων των κυρώσεων έχει ως εξής:

  • GRINEX LLC
  • CJSC TENGRICOIN
  • OLD VECTOR LLC
  • LEONID SHUMAKOV
  • KANTEMIR KAPARBEKOVICH CHALBAYEV
  • OJSC CAPITAL BANK OF CENTRAL ASIA (Capital Bank)
  • ZHANYSHBEK UULU NAZARBEK
  • ALTAIR HOLDING SA

Αντίποινα Ρωσίας: Απαγόρευση εισόδου σε 21 βρετανούς

Η Ρωσία, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε την είσοδο σε 21 άτομα τα οποία κατηγορεί ότι συνεργάζονται με «τα καταστροφικά βρετανικά μέσα ενημέρωσης» για να προωθήσουν αντιρωσικές αφηγήσεις.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες και μέλη ΜΚΟ.

Τα ονόματά τους προστέθηκαν σε αυτά εκατοντάδων άλλων δυτικών υπηκόων που η Ρωσία έχει συμπεριλάβει στον «κατάλογο απαγόρευσης» από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Διττή εικόνα για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα - Θεσμική στήριξη, αλλά και εμπόδια
Ειδήσεις

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Διττή εικόνα για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα - Θεσμική στήριξη, αλλά και εμπόδια

Goldman Sachs: Προβλέψεις για ήπια παγκόσμια ανάπτυξη - Ευκαιρίες για μετοχές και χρυσό
Ειδήσεις

Goldman Sachs: Προβλέψεις για ήπια παγκόσμια ανάπτυξη - Ευκαιρίες για μετοχές και χρυσό

Ηλεία: Φωτιά σε χαράδρα στο Πηγάδι – Επιχειρούν εναέρια και επίγεια μέσα
Ειδήσεις

Ηλεία: Φωτιά σε χαράδρα στο Πηγάδι – Επιχειρούν εναέρια και επίγεια μέσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας
Ειδήσεις

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος
Ειδήσεις

Πούτιν: «Δεν βλέπω λόγο συνάντησης με Ζελένσκι» – Τι ανταπαντά ο Ουκρανός πρόεδρος

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ουκρανία: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς αναζητούν φόρμουλα ειρήνης με τη Ρωσία
Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την Ουκρανία: Μακρόν, Στάρμερ και Μερτς αναζητούν φόρμουλα ειρήνης με τη Ρωσία

ΕΕ: Στο τραπέζι ο αποκλεισμός Ουκρανών στρατεύσιμης ηλικίας από την ευρωπαϊκή προστασία προσφύγων
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο τραπέζι ο αποκλεισμός Ουκρανών στρατεύσιμης ηλικίας από την ευρωπαϊκή προστασία προσφύγων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

Ειδήσεις
07/06/2026 - 09:58

ΕΕ: Ραγδαία άνοδος στην πράσινη απασχόληση – +79% στις ΑΠΕ από το 2014

Ειδήσεις
07/06/2026 - 08:14

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ