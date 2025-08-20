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ΗΠΑ: Δικαστής «μπλόκαρε» το νόμο του Τέξας για τις Δέκα Εντολές στα σχολεία
Ειδήσεις
23:08 - 20 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Δικαστής «μπλόκαρε» το νόμο του Τέξας για τις Δέκα Εντολές στα σχολεία

Reporter.gr Newsroom
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Ένας ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε προσωρινά σε αρκετά σχολεία του Τέξας να εφαρμόσουν το νόμο που απαιτεί από τα δημόσια σχολεία να αναρτούν τις Δέκα Εντολές σε κάθε τάξη.

Η απόφαση του δικαστή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ, Fred Biery, εκδόθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν τεθεί σε ισχύ ο νόμος του Τέξας, γνωστός ως SB10, την 1η Σεπτεμβρίου. Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας έχει ήδη δεσμευτεί να ασκήσει έφεση.

Οι ενάγοντες –μια ομάδα θρησκευτικών και μη θρησκευτικών οικογενειών, εκπροσωπούμενοι από οργανώσεις όπως η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, οι Αμερικανοί Ενωμένοι για το Διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους και το Ίδρυμα Ελευθερία από τη Θρησκεία– κατέθεσαν αγωγή τον Ιούλιο εναντίον σειράς σχολικών περιφερειών, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος παραβιάζει το Πρώτο Σύνταγμα.

Ο Biery συμφώνησε, σημειώνοντας ότι ο νόμος ευνοεί τη χριστιανική θρησκεία έναντι άλλων θρησκευτικών παραδόσεων και «είναι πιθανό να επιβαρύνει σημαντικά την άσκηση των ειλικρινών θρησκευτικών ή μη θρησκευτικών πεποιθήσεων των ενάγοντων». Παράλληλα, επισήμανε ότι ο νόμος παρεμβαίνει στα δικαιώματα των γονέων να καθοδηγούν την ανατροφή των παιδιών τους και «είναι πιθανό να στείλει ένα μήνυμα αποκλεισμού και πνευματικής επιβάρυνσης» στα παιδιά των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν συμβαδίζουν με τη συγκεκριμένη ιουδαιοχριστιανική εκδοχή των γραφών.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, του οποίου το γραφείο εκπροσωπεί τις σχολικές περιφέρειες, αντέδρασε τονίζοντας ότι θα ασκήσει σίγουρα έφεση κατά αυτής της λανθασμένης απόφασης. Πρόσθεσε δε ότι «οι Δέκα Εντολές είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ηθικής και νομικής μας κληρονομιάς, και η παρουσία τους στις αίθουσες διδασκαλίας χρησιμεύει ως υπενθύμιση των αξιών που καθοδηγούν την υπεύθυνη πολιτειότητα». Σύμφωνα με τον ίδιο, το Τέξας «θα υπερασπίζεται πάντα το δικαίωμά του να διατηρεί τις θεμελιώδεις αρχές που έχτισαν αυτή τη χώρα».

Από την πλευρά τους, οι ενάγοντες χαιρέτισαν την απόφαση. Η ηγεσία της ACLU του Τέξας τη χαρακτήρισε «σημαντική νίκη», ενώ η οργάνωση Americans United for Separation of Church and State σημείωσε ότι η απόφαση του Biery στέλνει «ένα ισχυρό και ηχηρό μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα ότι η κυβέρνηση σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία κάθε μαθητή στα δημόσια σχολεία μας».

«Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των παιδιών πρέπει να καλλιεργούνται από τους γονείς και τις θρησκευτικές κοινότητες, όχι από τους πολιτικούς και τα δημόσια σχολεία», δήλωσε η ραββίνος Μάρα Νέιθαν, ενάγουσα που είναι τόσο θρησκευτική ηγέτιδα όσο και γονέας μαθητή.

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