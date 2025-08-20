Ζαχαριάδης: Όταν η ΝΔ δεν έχει επιχειρήματα ξεκινάει τις χυδαιότητες

«Τόσο χαμηλά, κ. Σδούκου; Αυτή είναι η ΝΔ όταν στερείται επιχειρημάτων: ξεκινάει τις χυδαιότητες», δήλωσε ο κ. Ζαχαριάδης στην πλατφόρμα «Χ». «Επί της ουσίας καμία κουβέντα, μόνο λάσπη και η μπάλα στην εξέδρα».
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «το 2018, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, στα οποία την είχαν βυθίσει οι δικές σας κυβερνήσεις και οι δικές σας πολιτικές», τόνισε και συνέχισε: «Για το σήμερα, επίσης καμία αναφορά: σκάνδαλα, διαφθορά, ακρίβεια, αισχροκέρδεια…».
«Σας προκαλώ και σας προσκαλώ, κ. Σδούκου», κατέληξε ο κ. Ζαχαριάδης. «Ελάτε να αναμετρηθούμε πολιτικά. Αντέχετε;»
Τόσο χαμηλά κ.Σδούκου; Αυτή είναι η ΝΔ όταν στερείται επιχειρημάτων ξεκινάει τις χυδαιότητες. Επί της ουσίας καμία κουβέντα, μόνο λάσπη και η μπάλα στην εξέδρα. Το 2018 ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια που την έβαλαν και την βύθισαν οι δικές σας… https://t.co/urtNOu5Vwf— Costas Zachariadis (@CZachariadis) August 20, 2025