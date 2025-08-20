Ζαχαριάδης: Όταν η ΝΔ δεν έχει επιχειρήματα ξεκινάει τις χυδαιότητες

Με ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, απάντησε σε αιχμηρό σχόλιο της κας Σδούκου σχετικά με τη στάση του τότε προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, μετά την πυρκαγιά στο Μάτι, υποστηρίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία, όταν στερείται επιχειρημάτων, καταφεύγει στις χυδαιότητες».

«Τόσο χαμηλά, κ. Σδούκου; Αυτή είναι η ΝΔ όταν στερείται επιχειρημάτων: ξεκινάει τις χυδαιότητες», δήλωσε ο κ. Ζαχαριάδης στην πλατφόρμα «Χ». «Επί της ουσίας καμία κουβέντα, μόνο λάσπη και η μπάλα στην εξέδρα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «το 2018, ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, στα οποία την είχαν βυθίσει οι δικές σας κυβερνήσεις και οι δικές σας πολιτικές», τόνισε και συνέχισε: «Για το σήμερα, επίσης καμία αναφορά: σκάνδαλα, διαφθορά, ακρίβεια, αισχροκέρδεια…».

«Σας προκαλώ και σας προσκαλώ, κ. Σδούκου», κατέληξε ο κ. Ζαχαριάδης. «Ελάτε να αναμετρηθούμε πολιτικά. Αντέχετε;»