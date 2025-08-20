Πρακτικά Fed: Οι δύο αξιωματούχοι που υποστήριζαν τη μείωση επιτοκίων δεν βρήκαν συμπαραστάτες

Οι δύο αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που είχαν διαφωνήσει με την απόφαση να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια τον περασμένο μήνα, δεν φαίνεται να βρήκαν στήριξη από τα υπόλοιπα μέλη της Fed για μείωση των επιτοκίων στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη (20/8).

«Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν σκόπιμο να διατηρηθεί το εύρος-στόχος για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 4,25% έως 4,50% σε αυτή τη συνεδρίαση», αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίασης της 29ης-30ης Ιουλίου.

Η αντιπρόεδρος της Fed για την εποπτεία, Μισέλ Μπόουμαν και ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ καταψήφισαν την απόφαση να διατηρηθεί αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς.

Λιγότερο από 48 ώρες μετά το πέρας της συνεδρίασης, τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας ήρθαν να ενισχύσουν τις ανησυχίες τους, δείχνοντας ότι τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από τις αναμενόμενες, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε. Ακόμη πιο ανησυχητική θεωρήθηκε η ιστορική προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την απασχόληση το Μάιο και τον Ιούνιο, που ακύρωσε περισσότερες από 250.000 θέσεις και έθεσε υπό αμφισβήτηση την εικόνα μιας ισχυρής αγοράς εργασίας.

Την ίδια στιγμή, μεταγενέστερα στοιχεία τροφοδότησαν την άποψη ότι οι επιθετικοί δασμοί που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό, γεγονός που ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ πιο προσεκτικών κινήσεων στη μείωση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, τα μέλη της Fed συζήτησαν εκτενώς τις επιπτώσεις των δασμών στις τιμές και το βαθμό περιοριστικότητας της νομισματικής πολιτικής. Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι το τρέχον επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων ίσως δεν απέχει πολύ από το «ουδέτερο» επίπεδο, όπου η οικονομία ούτε ενισχύεται ούτε περιορίζεται. Αν και αναγνώρισαν ότι οι υψηλότεροι δασμοί έχουν γίνει πιο αισθητοί στο κόστος ορισμένων αγαθών, έκριναν ότι η συνολική τους επίδραση στην οικονομία και στον πληθωρισμό παραμένει ασαφής.

Κοιτώντας μπροστά, αρκετοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να κληθούν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος, την ώρα που οι προοπτικές της αγοράς εργασίας αποδυναμώνονται.

Πριν από τη δημοσίευση των πρακτικών, το εργαλείο FedWatch της CME εκτιμούσε πιθανότητα 85% για μείωση του επιτοκίου της Fed 25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνεδρίαση της 16-17 Σεπτεμβρίου, ενώ το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο από το Δεκέμβριο.