ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρακτικά Fed: Οι δύο αξιωματούχοι που υποστήριζαν τη μείωση επιτοκίων δεν βρήκαν συμπαραστάτες
Ειδήσεις
21:59 - 20 Αυγ 2025

Πρακτικά Fed: Οι δύο αξιωματούχοι που υποστήριζαν τη μείωση επιτοκίων δεν βρήκαν συμπαραστάτες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι δύο αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που είχαν διαφωνήσει με την απόφαση να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια τον περασμένο μήνα, δεν φαίνεται να βρήκαν στήριξη από τα υπόλοιπα μέλη της Fed για μείωση των επιτοκίων στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, σύμφωνα με τα πρακτικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη (20/8).

«Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν σκόπιμο να διατηρηθεί το εύρος-στόχος για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 4,25% έως 4,50% σε αυτή τη συνεδρίαση», αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδρίασης της 29ης-30ης Ιουλίου.

Η αντιπρόεδρος της Fed για την εποπτεία, Μισέλ Μπόουμαν και ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ καταψήφισαν την απόφαση να διατηρηθεί αμετάβλητο το επιτόκιο αναφοράς.

Λιγότερο από 48 ώρες μετά το πέρας της συνεδρίασης, τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας ήρθαν να ενισχύσουν τις ανησυχίες τους, δείχνοντας ότι τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από τις αναμενόμενες, ενώ το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε. Ακόμη πιο ανησυχητική θεωρήθηκε η ιστορική προς τα κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την απασχόληση το Μάιο και τον Ιούνιο, που ακύρωσε περισσότερες από 250.000 θέσεις και έθεσε υπό αμφισβήτηση την εικόνα μιας ισχυρής αγοράς εργασίας.

Την ίδια στιγμή, μεταγενέστερα στοιχεία τροφοδότησαν την άποψη ότι οι επιθετικοί δασμοί που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό, γεγονός που ενισχύει τα επιχειρήματα υπέρ πιο προσεκτικών κινήσεων στη μείωση των επιτοκίων.

Σύμφωνα με τα πρακτικά, τα μέλη της Fed συζήτησαν εκτενώς τις επιπτώσεις των δασμών στις τιμές και το βαθμό περιοριστικότητας της νομισματικής πολιτικής. Ορισμένοι αξιωματούχοι εκτίμησαν ότι το τρέχον επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων ίσως δεν απέχει πολύ από το «ουδέτερο» επίπεδο, όπου η οικονομία ούτε ενισχύεται ούτε περιορίζεται. Αν και αναγνώρισαν ότι οι υψηλότεροι δασμοί έχουν γίνει πιο αισθητοί στο κόστος ορισμένων αγαθών, έκριναν ότι η συνολική τους επίδραση στην οικονομία και στον πληθωρισμό παραμένει ασαφής.

Κοιτώντας μπροστά, αρκετοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να κληθούν να πάρουν δύσκολες αποφάσεις, εάν ο πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος, την ώρα που οι προοπτικές της αγοράς εργασίας αποδυναμώνονται.

Πριν από τη δημοσίευση των πρακτικών, το εργαλείο FedWatch της CME εκτιμούσε πιθανότητα 85% για μείωση του επιτοκίου της Fed 25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνεδρίαση της 16-17 Σεπτεμβρίου, ενώ το επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο από το Δεκέμβριο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ρούμπιο: Νέες κυρώσεις σε τέσσερις δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Νέες κυρώσεις σε τέσσερις δικαστές του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Αυτοψίες σε Αχαΐα, Πρέβεζα - Άρτα και Ζάκυνθο: Τα πρώτα στοιχεία και τα μέτρα στήριξης
Ειδήσεις

Αυτοψίες σε Αχαΐα, Πρέβεζα - Άρτα και Ζάκυνθο: Τα πρώτα στοιχεία και τα μέτρα στήριξης

Λιθουανία: Έτοιμη να στείλει στρατεύματα και εξοπλισμό σε πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Λιθουανία: Έτοιμη να στείλει στρατεύματα και εξοπλισμό σε πιθανή ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες
Ειδήσεις

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο
Ειδήσεις

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ