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ΟΗΕ: Η Ελλάδα ζήτησε τη λήψη πρωτοβουλιών για την αποτροπή επιστροφής του ISIS στη Συρία
Ειδήσεις
22:48 - 20 Αυγ 2025

ΟΗΕ: Η Ελλάδα ζήτησε τη λήψη πρωτοβουλιών για την αποτροπή επιστροφής του ISIS στη Συρία

Reporter.gr Newsroom
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Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε, σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου, για να εξετάσει την 21η εξαμηνιαία στρατηγικού επιπέδου έκθεση του Γενικού Γραμματέα σχετικά με την απειλή που συνιστά το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε (ISIL/Da’esh).

Στην τοποθέτησή του, ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Γιάννης Σταματέκος, τόνισε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ενίσχυση της αρχιτεκτονικής του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και εξέφρασε ανησυχία για τη συνεχιζόμενη απειλή που συνιστά ο Da’esh για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Επιπλέον, επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης 2254, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για έναν αξιόπιστο πολιτικό χάρτη πορείας που θα αντιμετωπίζει την αστάθεια και θα αποτρέπει την επιστροφή του Da’esh στη Συρία. Παράλληλα, υποστήριξε πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δυνατοτήτων που ενισχύουν την εθνική και περιφερειακή ανθεκτικότητα, ιδίως στο θαλάσσιο τομέα.

Η 21η έκθεση του Γενικού Γραμματέα σημειώνει ότι «κατά την υπό εξέταση περίοδο, η απειλή από τον ISIS και τις θυγατρικές του για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια παρέμεινε υψηλή». Παρά την έντονη αντιτρομοκρατική πίεση, η οργάνωση «συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα», μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους της κυρίως προς την Αφρική.

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