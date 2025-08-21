Περισσότεροι 700 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Πακιστάν (video)

Δύο ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων στις 15 και 16 Αυγούστου προκάλεσαν τραγικές πλημμύρες που παρέσυραν στο θάνατο εκατοντάδες άτομα.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαρακτήρισε τις πλημμύρες στη χώρα «Ημέρα της Κρίσης», ανακοινώντας παράλληλα πως ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 700.
Την ίδια ώρα οι εικόνες που έρχονται από το Πακιστάν είναι πράγματι σοκαριστικές.
Pakistan’s Prime Minister called the floods in the country a “Judgment Day”
The death toll nationwide has surpassed 700. pic.twitter.com/R6l1O3303y— NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2025