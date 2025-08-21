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Περισσότεροι 700 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Πακιστάν (video)
Ειδήσεις
12:02 - 21 Αυγ 2025

Περισσότεροι 700 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Πακιστάν (video)

Reporter.gr Newsroom
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O απολογισμός από τις πλημμύρες στο Πακιστάν είναι σοκαριστικός, καθώς επιβεβαιωμένα οι νεκροί είναι περισσότεροι από 700.

Δύο ημέρες σφοδρών βροχοπτώσεων στις 15 και 16 Αυγούστου προκάλεσαν τραγικές πλημμύρες που παρέσυραν στο θάνατο εκατοντάδες άτομα.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαρακτήρισε τις πλημμύρες στη χώρα «Ημέρα της Κρίσης», ανακοινώντας παράλληλα πως ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 700.

Την ίδια ώρα οι εικόνες που έρχονται από το Πακιστάν είναι πράγματι σοκαριστικές.

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