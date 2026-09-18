Επίθεση καμικάζι στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί – Στο στόχαστρο αστυνομική εγκατάσταση

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε αστυνομικοί, έχασαν τη ζωή τους από επίθεση βομβιστή-καμικάζι στην πόλη Κοχάτ, στη βορειοδυτική επαρχία Χιμπέρ Παχτούνκουα του Πακιστάν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης οδήγησε όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά πάνω σε εξωτερικό τοίχο αστυνομικής εγκατάστασης, την ώρα που στο εσωτερικό της υπήρχε τέμενος όπου πραγματοποιούνταν η προσευχή της Παρασκευής.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της επαρχίας, Ζουλφικάρ Χαμίντ, επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο για επίθεση αυτοκτονίας. Όπως ανέφερε, μετά την έκρηξη ένοπλοι άνοιξαν πυρ, με τις αστυνομικές δυνάμεις να ανταποδίδουν.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο τέμενος, όπου προσεύχονταν αστυνομικοί, μέλη των οικογενειών τους και άλλοι πολίτες. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας από τους δράστες, ο οποίος φορούσε γιλέκο με εκρηκτικά, σκοτώθηκε.

Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των αστυνομικών και των επιτιθέμενων βρίσκονταν σε εξέλιξη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Εντείνεται η δράση ένοπλων οργανώσεων

Η επίθεση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία έχει αυξηθεί σημαντικά η δράση ένοπλων οργανώσεων στις παραμεθόριες περιοχές του Πακιστάν. Βασικοί στόχοι των επιθέσεων είναι κυρίως οι δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί ένοπλους μαχητές ότι χρησιμοποιούν ασφαλή καταφύγια στο Αφγανιστάν, από όπου, σύμφωνα με την πακιστανική κυβέρνηση, εκπαιδεύονται και οργανώνουν επιθέσεις εναντίον στόχων στο Πακιστάν.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν απορρίπτει τις κατηγορίες του Ισλαμαμπάντ και υποστηρίζει ότι η δράση των ένοπλων οργανώσεων αποτελεί εσωτερικό ζήτημα του Πακιστάν.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Πακιστάν καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι οι «δειλές ενέργειες» των δραστών δεν μπορούν να κάμψουν την «ακλόνητη αποφασιστικότητα του έθνους».