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Γερμανία: Μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής οικονομίας τον Αύγουστο – Σε υψηλό 41 μηνών η μεταποίηση
Ειδήσεις
11:18 - 21 Αυγ 2025

Γερμανία: Μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής οικονομίας τον Αύγουστο – Σε υψηλό 41 μηνών η μεταποίηση

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία του ιδιωτικού τομέα της Γερμανίας σημείωσε ελαφρά άνοδο τον Αύγουστο, κυρίως χάρη στον τομέα της μεταποίησης, ο οποίος παρουσίασε αύξηση στις νέες παραγγελίες, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (21/8).

Ο σύνθετος δείκτης HCOB Flash Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI), που καταρτίζεται από την S&P Global, αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 50,9 μονάδες από 50,6 τον Ιούλιο, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών και ξεπερνώντας την πρόβλεψη της Reuters για 50,2.

Την άνοδο οδήγησε ο μεταποιητικός τομέας, με τον δείκτη παραγωγής να σκαρφαλώνει στις 52,6 μονάδες από 50,6 τον Ιούλιο, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 41 μηνών. Η βελτίωση αυτή στηρίχθηκε κυρίως στη σταθερή αύξηση των νέων παραγγελιών, η οποία ήταν η ταχύτερη από τον Μάρτιο του 2022, παρά τη μικρή κάμψη στις εξαγωγές.

Αντίθετα, στον τομέα των υπηρεσιών ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας υποχώρησε από 50,6 σε 50,1 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο μηνών, γεγονός που υποδηλώνει σχεδόν στάσιμη ανάπτυξη.

Η απασχόληση συνολικά στη Γερμανία συνέχισε να συρρικνώνεται, καθώς οι περικοπές θέσεων εργασίας στη μεταποίηση υπερκάλυψαν τη μικρή αύξηση προσλήψεων στις υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι δείκτες κόστους εισροών και τιμών παραγωγής κατέγραψαν άνοδο, ανατρέποντας τις μειώσεις του Ιουλίου. Η αύξηση του κόστους εισροών προήλθε κυρίως από τον τομέα των υπηρεσιών, πιθανότατα λόγω ανόδου των μισθών.

«Η γερμανική οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μέχρι στιγμής, και ο ρυθμός επέκτασης έχει ακόμη και επιταχυνθεί ελαφρώς», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

«Αν και μιλάμε για μέτρια κέρδη, αυτή η τάση σηματοδοτεί ανθεκτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τους «αντίθετους ανέμους» όπως οι αμερικανικοί δασμοί, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και τα σχετικά υψηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια».

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 11:20
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