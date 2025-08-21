ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία ο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα – Ανοίγουν ξανά ΤΕΠ και Ορθοπεδική Κλινική
Υγεία
11:30 - 21 Αυγ 2025

Επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία ο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα – Ανοίγουν ξανά ΤΕΠ και Ορθοπεδική Κλινική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Από σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, επαναλειτουργούν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και η Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», σύμφωνα με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Τα δύο τμήματα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου, η οποία είχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το νοσοκομείο επανέρχεται στο κανονικό πρόγραμμα εφημεριών του, γεγονός που σηματοδοτεί και τη λήξη της καθημερινής εφημερίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ).

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Αγίου Ανδρέα» θα εξακολουθήσει να καλύπτεται προσωρινά από το ΠΓΝΠ, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της.

Όσον αφορά στο προσωπικό που είχε μετακινηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, επιστρέφει πλέον στην οργανική του θέση, με εξαίρεση το προσωπικό της ΜΕΘ.

Καταλήγοντας, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια ευχαρίστησε «το προσωπικό και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συμβολή τους στην αποκατάσταση της λειτουργίας των τμημάτων» και διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη επαναφορά όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσουκαλάς: Ουραγός πανευρωπαϊκά η Ελλάδα σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ουραγός πανευρωπαϊκά η Ελλάδα σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας

Γερμανία: Μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής οικονομίας τον Αύγουστο – Σε υψηλό 41 μηνών η μεταποίηση
Ειδήσεις

Γερμανία: Μικρή ανάκαμψη της ιδιωτικής οικονομίας τον Αύγουστο – Σε υψηλό 41 μηνών η μεταποίηση

Στο πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης – Προϋπολογισμός €7,95 εκατ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στο πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» η αυτοπαραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά στο Βόιο Κοζάνης – Προϋπολογισμός €7,95 εκατ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου
Οικονομία

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Τα «κλειδιά» της σεζόν - Επενδύσεις ανθεκτικότητας στην Αχαϊα
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Τα «κλειδιά» της σεζόν - Επενδύσεις ανθεκτικότητας στην Αχαϊα

Ιόνιο: Μάχη τριών λιμανιών για τη «βάση» των γεωτρήσεων
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ιόνιο: Μάχη τριών λιμανιών για τη «βάση» των γεωτρήσεων

Συνελήφθη στην Πάτρα o 89χρονος πιστολέρο: Εντοπίστηκε με 38αρι όπλο
Ειδήσεις

Συνελήφθη στην Πάτρα o 89χρονος πιστολέρο: Εντοπίστηκε με 38αρι όπλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/06/2026 - 12:18

Χρυσοχοΐδης για τον 37χρονο στην Κρήτη: Πρέπει να εξεταστεί αν η υπόθεση αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 12:14

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/06/2026 - 12:05

INTERLIFE: Μέρισμα €0,25 ανά μετοχή και επανεκλογή ΔΣ έως το 2031

Οικονομία
08/06/2026 - 12:04

Παπαθανάσης: Διασφαλισμένη η χρηματοδότηση για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου χαρτοποιίας Λαδόπουλου

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 12:01

Η IDE υποδέχτηκε την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 12:00

Τα σενάρια του ανασχηματισμού και η καλλιέργεια εντυπώσεων

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:59

Motor Oil: Προτεινόμενη διάθεση ομολογιών έως €400 εκατ. με λήξη το 2031

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:53

Σε χαμηλό δύο εβδομάδων οι ευρωαγορές λόγω των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 11:41

Νέος Export Manager στη ΔΩΡΙΚΗ ο Βασίλης Καπλανίδης

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/06/2026 - 11:41

Super Markets: Στο 3% ο ρυθμός ανάπτυξης το 2025 - Ποια αλυσίδα είναι πρώτη σε τζίρο

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 11:37

Πλαστικά Θράκης: Διανομή μερίσματος €0,16 ανά μετοχή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 11:27

ΔΕΗ FIBER: Σε νέες περιοχές σε Αττική και Περιφέρεια το FTTH internet με 100% οπτική ίνα

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 11:19

Νότια Κορέα: Μαζικές εκροές ξένων κεφαλαίων – H εγχώρια ζήτηση κρατά «ζωντανό» το ράλι

Εμπορεύματα
08/06/2026 - 11:10

Ο χρυσός διευρύνει τις απώλειες λόγω φόβων για αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:54

Ο Όμιλος ISOMAT καλωσορίζει τον Χαράλαμπο Τροχίδη στη θέση του Group Chief Financial Officer

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/06/2026 - 10:45

Coca‑Cola στην Ελλάδα: 20 χρόνια δράσης για την προστασία του νερού

Πολιτική
08/06/2026 - 10:41

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης στρατιωτικής τεχνολογίας στην Τουρκία;

Εργασιακά
08/06/2026 - 10:36

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:33

ifo: Οι πετρελαϊκές εταιρείες στη Γερμανία μετακυλίουν την έκπτωση στο φόρο καυσίμων στους καταναλωτές

Ειδήσεις
08/06/2026 - 10:29

Σε Ουάσιγκτον και Χιούστον ο Σταύρος Παπασταύρου - Σειρά επαφών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/06/2026 - 10:25

Eurobank: Χρηματοδοτήσεις άνω των €1,3 δισ. στην Κρήτη έως το 2028

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 10:23

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Χαιρετίζει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου τραπεζικών λογαριασμών από τα 1250 στα 1600 ευρώ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 10:16

ΧΑ: Η πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν προϋπόθεση για επάνοδο της αναμέτρησης του ΓΔ με τις 2400 μονάδες

Πολιτική
08/06/2026 - 10:14

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/06/2026 - 10:12

Plan B

Ακίνητα
08/06/2026 - 10:07

Ακίνητα: Νέα οικιστική ανάπτυξη στον Πειραιά – 408 κατοικίες στο ιστορικό ακίνητο Κεράνη

Ειδήσεις
08/06/2026 - 09:59

Σεισμός 7,8 Ρίχτερ χτύπησε τις νότιες Φιλιππίνες

Ακίνητα
08/06/2026 - 09:43

Aκίνητα – Νέο άλμα στα έσοδα από φόρους μεταβίβασης: Στο «κόκκινο» το ραντάρ της ΑΑΔΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/06/2026 - 08:58

ΕΛΕΤΑΕΝ: Αναστάτωση και ισχυρές αντιδράσεις στον αιολικό κλάδο για το Χωροταξικό των ΑΠΕ

Ειδήσεις
08/06/2026 - 08:39

Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν πυρά, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για κλιμάκωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ