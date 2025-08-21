Επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία ο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα – Ανοίγουν ξανά ΤΕΠ και Ορθοπεδική Κλινική

Από σήμερα, Πέμπτη 21 Αυγούστου, επαναλειτουργούν το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και η Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας», σύμφωνα με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Τα δύο τμήματα είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας μετά την πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου, η οποία είχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το νοσοκομείο επανέρχεται στο κανονικό πρόγραμμα εφημεριών του, γεγονός που σηματοδοτεί και τη λήξη της καθημερινής εφημερίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ).

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Αγίου Ανδρέα» θα εξακολουθήσει να καλύπτεται προσωρινά από το ΠΓΝΠ, έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της.

Όσον αφορά στο προσωπικό που είχε μετακινηθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, επιστρέφει πλέον στην οργανική του θέση, με εξαίρεση το προσωπικό της ΜΕΘ.

Καταλήγοντας, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια ευχαρίστησε «το προσωπικό και τους συνεργαζόμενους φορείς για τη συμβολή τους στην αποκατάσταση της λειτουργίας των τμημάτων» και διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη επαναφορά όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου.