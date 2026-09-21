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Γάζα: Τρεις νεκροί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα
Ειδήσεις
16:29 - 21 Σεπ 2026

Γάζα: Τρεις νεκροί από ισραηλινά πυρά στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 11χρονο παιδί, έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης και ιατρικές πηγές στο παλαιστινιακό έδαφος.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, το παιδί σκοτώθηκε όταν ισραηλινά τεθωρακισμένα άνοιξαν πυρ εναντίον σκηνών όπου βρίσκονταν οικογένειες εκτοπισμένων στην περιοχή Αλ-Μαουάσι, ανατολικά της Χαν Γιούνις, στη νότια Γάζα. Η σορός του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, το οποίο επιβεβαίωσε το θάνατό του.

Στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσέιρατ, μια 31χρονη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου όπου διακομίστηκε.

Ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, αφού δέχθηκε πλήγμα στο κεφάλι από drone.

Η Πολιτική Προστασία, η οποία λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τις ταυτότητες των τριών θυμάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εννέα τραυματίες μεταφέρθηκαν συνολικά σε νοσοκομείο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με τον ισραηλινό στρατό για να ζητήσει σχόλιο, χωρίς ωστόσο να λάβει άμεσα απάντηση.

Όπως επισημαίνεται, τα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 1.300 ανθρώπων από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός. Ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα τα στοιχεία που δημοσιοποιεί το υπουργείο.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν σκοτωθεί πέντε μέλη των δυνάμεών του, καθώς και ένας συμβασιούχος πολιτικός υπάλληλος.

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