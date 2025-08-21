Δηλώσεις αποθεμάτων οίνου: Τι προβλέπουν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί

Από την αμπελοοινική περίοδο 2025-2026, η δήλωση αποθεμάτων οίνου θα γίνεται πλέον ανά τρίμηνο αντί για ετησίως, με στόχο την εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης στοιχείων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, τυποποίηση, συσκευασία ή εμπορία οίνου, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), θα πρέπει να προχωρούν σε τριμηνιαίες υποβολές αντί της ετήσιας που ίσχυε μέχρι τώρα.

Οι κοινοποιήσεις αποθεμάτων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνονται πλέον ανά τρίμηνο κατά τη διάρκεια της αμπελοοινικής περιόδου, σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η εφαρμογή ξεκινά με τη δήλωση για τις 31 Ιουλίου 2025, η οποία θα υποβληθεί από 1 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου, ενώ στη συνέχεια θα απαιτούνται δηλώσεις κάθε τρίμηνο.

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η αλλαγή βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1185 και στην τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2024/2391, που αναθεωρεί το Παράρτημα ΙΙΙ για τις κοινοποιήσεις στον αμπελοοινικό τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, η παράγραφος 7, σημείο γ, αντικαταστάθηκε και πλέον προβλέπει:

Συγκεντρωτικό πίνακα αποθεμάτων της προηγούμενης περιόδου στις 31 Ιουλίου.

Τριμηνιαίους πίνακες αποθεμάτων για την τρέχουσα περίοδο στις 31 Οκτωβρίου, 31 Ιανουαρίου και 30 Απριλίου.

Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα υποχρεούνται σε τακτικές, τριμηνιαίες δηλώσεις για να καλύπτουν την ευρωπαϊκή απαίτηση για ενημερωμένα στοιχεία.

Για την εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η ΔΑΟΚ ΠΕ Κορινθίας ενημερώνει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες προσαρμογής της ψηφιακής πλατφόρμας του ΥπΑΑΤ για τις δηλώσεις αποθεμάτων οίνου, ενώ προγραμματίζεται και η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 2453/235850/2019 (ΦΕΚ 3673 Β’), που ρυθμίζει την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2018/273 και 2018/274 στον τομέα.