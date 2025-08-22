Εμπορικό deal ΗΠΑ-ΕΕ: «Ανάσα» για τις αγορές, «πονοκέφαλος» για τις επιχειρήσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφεραν στις επιχειρήσεις την πολυπόθητη σαφήνεια παρουσιάζοντας νέες λεπτομέρειες για τη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία την Πέμπτη. Ωστόσο, παραμένουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η συμφωνία αυτή μπορεί πραγματικά να εμπνεύσει εμπιστοσύνη.

Η ανακοίνωση επαναλαμβάνει το πλαίσιο που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο, με βασικό άξονα δασμούς 15% και δεσμεύσεις των Βρυξελλών για αύξηση επενδύσεων στις ΗΠΑ. Οι νέες λεπτομέρειες περιλαμβάνουν πλαφόν 15% σε φαρμακευτικά προϊόντα, ξυλεία και ημιαγωγούς. Τα αυτοκίνητα θα υπαχθούν επίσης στον ίδιο δασμό, αλλά μόνο αφού η ΕΕ μειώσει τους βιομηχανικούς της φόρους, όπως μεταδίδει το CNBC.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, τονίζοντας πως το πλαίσιο αυτό «είναι μόνο η αρχή».

Οι “αόρατες” λεπτομέρειες

Παρά τη σχετική αποσαφήνιση, αρκετά κρίσιμα σημεία μένουν θολά. Η περιορισμένη αντίδραση των αγορών την Πέμπτη, ιδίως στον φαρμακευτικό κλάδο, δείχνει δυσπιστία των επενδυτών. Επιπλέον, η συμφωνία δεν κάνει καμία αναφορά στον τομέα κρασιού και ποτών.

Η Πένι Νας, επικεφαλής στρατηγικής ανταγωνιστικότητας στο German Marshall Fund, τόνισε ότι πολλά ζητήματα, όπως οι «κανόνες προέλευσης», δεν έχουν ακόμα καθοριστεί. Οι κανόνες αυτοί ορίζουν πότε ένα προϊόν με εξαρτήματα από πολλές χώρες μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ευρωπαϊκό» ή «αμερικανικό».

Ο Καρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής μακροοικονομικών στην ING, προειδοποίησε για «ασάφειες στις τελωνειακές διαδικασίες», που ήδη δημιουργούν προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται πλέον ειδικούς σε δασμολογικά ζητήματα για να ανταποκριθούν.

Η αστάθεια του Τραμπ

Ένα επιπλέον «αγκάθι» είναι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υπενθυμίζουν αναλυτές, έχει διπλασιάσει δασμούς μέσα σε μια νύχτα, επεκτείνοντας αιφνιδιαστικά την ισχύ τους, ενώ ακύρωσε σχεδόν ολοκληρωμένη συμφωνία με την Ελβετία, επιβάλλοντας αντί αυτού 39% δασμούς στις ελβετικές εξαγωγές.

«Το πραγματικό ζήτημα για τις επιχειρήσεις είναι πώς να σχεδιάσουν μακροπρόθεσμη στρατηγική με μια χώρα που δεν είναι πλέον αξιόπιστος εταίρος», δήλωσε ο οικονομολόγος Αντόνιο Φατάς.

Η Πένι Νας υπενθύμισε επίσης ότι η νέα συμφωνία δεν περιλαμβάνει μηχανισμούς επιβολής ούτε πρόκειται να κατοχυρωθεί από το Κογκρέσο — κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή με προεδρική απόφαση.

Εμπιστοσύνη υπό αίρεση

Το ερώτημα για τις επιχειρήσεις παραμένει: να εμπιστευτούν ή όχι τη συμφωνία;

Παρά τις διευκρινίσεις της Πέμπτης, η ING σημείωσε ότι η συμφωνία «παραμένει εύθραυστη και μπορεί να καταρρεύσει γρήγορα». Η εφαρμογή, η παρακολούθηση και η επιβολή πολλών σημείων δεν είναι σαφής, αφήνοντας χώρο για μελλοντικές εντάσεις.

Ο Γκρέγκορ Χιρτ, επικεφαλής επενδύσεων στην Allianz Global Investors, υπενθύμισε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες και με ευρύτερες ανησυχίες: πιθανή ύφεση ή στασιμότητα στις ΗΠΑ, επιπτώσεις στις εταιρικές αποδόσεις, καθώς και το πώς η απομάκρυνση από την παγκόσμια φιλελευθεροποίηση του εμπορίου θα επηρεάσει τις αλυσίδες εφοδιασμού μακροπρόθεσμα.