Ο Καναδάς αίρει μεγάλο μέρος των ανταποδοτικών δασμών προς τις ΗΠΑ

Ο Καναδάς ήρε πολλούς από τους αντίμετρα δασμούς του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προόδου στη σχέση μεταξύ των δύο χωρών.

Τον Μάρτιο, ο Καναδάς είχε επιβάλει αντίποινα ύψους 25% σε μια μεγάλη λίστα αμερικανικών προϊόντων, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της Βόρειας Αμερικής, ως απάντηση στους δασμούς 25% που είχαν ανακοινωθεί από τις ΗΠΑ στο χάλυβα και το αλουμίνιο. Ωστόσο, οι καναδικοί δασμοί 25% σε αμερικανικά αυτοκίνητα, χάλυβα και αλουμίνιο θα παραμείνουν σε ισχύ προς το παρόν, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε ο Κάρνεϊ, λέγοντας ότι θεωρεί πως ο Καναδάς έχει την καλύτερη εμπορική συμφωνία από όλες τις χώρες που συνεργάζονται με τις ΗΠΑ.

«Καθώς εργαζόμαστε εντατικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η προσοχή μας είναι στραμμένη στους στρατηγικούς τομείς», δήλωσε ο Κάρνεϊ.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο NBC News ότι η απόφαση του Καναδά ήταν «πολύ καθυστερημένη».

«Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας με τον Καναδά σχετικά με τις ανησυχίες της κυβέρνησης για το εμπόριο και την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Κάρνεϊ και του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ — η πρώτη γνωστή επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες πριν από την προθεσμία της 1ης Αυγούστου για τους δασμούς.

Ανακοίνωση από το γραφείο του Κάρνεϊ χαρακτήρισε τη συζήτηση της Πέμπτης ως «παραγωγική και ευρείας κλίμακας», με τους δύο ηγέτες να συμφωνούν να επαναλάβουν σύντομα τις συνομιλίες.

Ο Κάρνεϊ ανέφερε την Παρασκευή ότι ο Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως η άρση των αντιποίνων θα δώσει ώθηση στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά (USMCA), την οποία διαπραγματεύτηκε ο Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία, πρόκειται να τεθεί υπό επανεξέταση αργότερα μέσα στη χρονιά.

Ο Καναδάς είχε επιβάλει γρήγορα τους αντίμετρα δασμούς στις ΗΠΑ, ύψους 30 δισεκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (ή 21,7 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων), επί πρωθυπουργίας Τζάστιν Τριντό. Τον Ιούλιο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τους δασμούς στον Καναδά στο 35%, επικαλούμενος την αύξηση της διακίνησης φαιντανύλης και την απροθυμία του Καναδά να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις Τελωνειακές Αρχές των ΗΠΑ, το 2024 κατασχέθηκαν συνολικά 43 λίβρες της ουσίας στα βόρεια σύνορα, ενώ μέχρι στιγμής φέτος έχουν κατασχεθεί άλλες 58 λίβρες.

Τότε, ο Κάρνεϊ είχε δηλώσει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι η χώρα παραμένει δεσμευμένη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας.