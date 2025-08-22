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«Καμπανάκι» Ντράγκι: Η κρίση με τις ΗΠΑ φανέρωσε τις αδυναμίες της ΕΕ – Παθητική στάση στις διεθνείς κρίσεις
Ειδήσεις
20:30 - 22 Αυγ 2025

«Καμπανάκι» Ντράγκι: Η κρίση με τις ΗΠΑ φανέρωσε τις αδυναμίες της ΕΕ – Παθητική στάση στις διεθνείς κρίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Μάριο Ντράγκι, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, υιοθέτησε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο σε ομιλία του στην Ιταλία την Παρασκευή (22/8), αναφερόμενος στη μειωμένη παγκόσμια επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επεσήμανε, τα γεγονότα του 2025 ανέδειξαν μια σκληρή πραγματικότητα: η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στο οικονομικό της μέγεθος για να διατηρήσει τη διεθνή της ισχύ, σύμφωνα με μετάδοση του Bloomberg.

«Το 2025 θα καταγραφεί στην ιστορία ως το έτος που κατέρρευσε αυτή η αυταπάτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αδυναμία της Ένωσης έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς. Όπως τόνισε ο Ντράγκι, η ΕΕ υποχρεώθηκε να αποδεχθεί τους όρους που της επέβαλε ο σημαντικότερος εμπορικός της εταίρος και διαχρονικός σύμμαχος — οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον, η Ευρώπη οδηγήθηκε σε σημαντική αύξηση των αμυντικών της δαπανών. «Ενδεχομένως να ήταν μια απόφαση που θα έπρεπε να ληφθεί έτσι κι αλλιώς», ανέφερε, «αλλά ο τρόπος και οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε δεν εξυπηρετούν απαραίτητα τα συμφέροντα της Ευρώπης».

Ο Ντράγκι άσκησε επίσης κριτική για την παθητική στάση της ΕΕ σε διεθνείς κρίσεις, όπως στις συγκρούσεις σε Ιράν και Γάζα, ενώ χαρακτήρισε τον ρόλο της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία ως «μάλλον περιθωριακό» — παρά το γεγονός ότι η ΕΕ έχει προσφέρει τη μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια και έχει έντονο συμφέρον στην επίτευξη μιας δίκαιης ειρήνης.

Αναφερόμενος τέλος στην έκθεσή του για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, υπενθύμισε ότι εδώ και καιρό προειδοποιεί για την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών οικονομιών, μέσα από την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών και την ουσιαστική στήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης.

«Τα γεγονότα αυτά κατέδειξαν με σαφήνεια ότι η οικονομική ισχύς, χωρίς στρατηγικό και γεωπολιτικό βάθος, δεν αρκεί για να εξασφαλίσει παγκόσμια επιρροή», κατέληξε.

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