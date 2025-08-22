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Στο επίκεντρο η στέγαση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ
Ακίνητα
19:57 - 22 Αυγ 2025

Στο επίκεντρο η στέγαση: Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και τη συγκράτηση των ενοικίων σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ενόψει των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση του επιδόματος στέγασης, με αύξηση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων, ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Παράλληλα, επανεξετάζονται τα κριτήρια για τους ενοικιαστές, με στόχο να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες που πλήττονται από το αυξημένο κόστος στέγασης.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η διευκόλυνση της πρόσβασης σε νέα στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκότερους όρους, ακόμη και για την κάλυψη του συνόλου της αξίας του ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Νοέμβριο, προγραμματίζεται και η επιστροφή ποσών έως 800 ευρώ σε ενοικιαστές, με τις σχετικές διορθώσεις στις δηλώσεις να μπορούν να υποβληθούν έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Μέτρα αναμένεται να ανακοινωθούν και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς εξετάζεται μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα από ενοίκια.

Ταυτόχρονα, προωθούνται αντικίνητρα για τράπεζες και servicers που κρατούν κλειστά ακίνητα, με πρόταση για επιβολή διπλού ΕΝΦΙΑ. Επιπλέον, εξετάζεται πάγωμα στην έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, ειδικά στην Αττική, για την αποσυμφόρηση της αγοράς.

Τέλος, δρομολογείται φοροκίνητρο για εργοδότες που θα παρέχουν στέγαση ή επιδοτήσεις στους εργαζομένους τους, ενισχύοντας έτσι την εργασιακή και κοινωνική συνοχή.

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