Ζελένσκι: Ζητά $1 δισ. μηνιαίως από τους Ευρωπαίους για την αγορά αμερικανικών όπλων

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι προγραμματίζει συζητήσεις με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, για την προετοιμασία πιθανής συνάντησης με το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναμένεται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για θέματα στρατιωτικής υποστήριξης και πιθανών εγγυήσεων ασφάλειας.
Επιπλέον, ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλλει στις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας, ειδικά στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και της ναυτικής προστασίας.
Ο Ζελένσκι κατήγγειλε επίσης ότι η Ρωσία στοχεύει στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, με σκοπό να διαταράξει τις προετοιμασίες ενόψει της χειμερινής περιόδου.