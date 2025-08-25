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Ζελένσκι: Ζητά $1 δισ. μηνιαίως από τους Ευρωπαίους για την αγορά αμερικανικών όπλων
Ειδήσεις
14:23 - 25 Αυγ 2025

Ζελένσκι: Ζητά $1 δισ. μηνιαίως από τους Ευρωπαίους για την αγορά αμερικανικών όπλων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο με τον Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, ότι η Ουκρανία επιδιώκει να εξασφαλίσει τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια μηνιαίως από τους συμμάχους της για την αγορά αμερικανικών όπλων, ενισχύοντας τις στρατιωτικές της δυνατότητες στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι προγραμματίζει συζητήσεις με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Κιθ Κέλογκ, για την προετοιμασία πιθανής συνάντησης με το Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναμένεται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για θέματα στρατιωτικής υποστήριξης και πιθανών εγγυήσεων ασφάλειας.

Επιπλέον, ο Ουκρανός Πρόεδρος τόνισε ότι η Νορβηγία θα μπορούσε να συμβάλλει στις εγγυήσεις ασφάλειας της Ουκρανίας, ειδικά στον τομέα της αεροπορικής άμυνας και της ναυτικής προστασίας.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε επίσης ότι η Ρωσία στοχεύει στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, με σκοπό να διαταράξει τις προετοιμασίες ενόψει της χειμερινής περιόδου.

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