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Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ, δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της Χάραλντ Ε΄
Ειδήσεις
21:30 - 11 Σεπ 2026

Νορβηγία: Πέθανε η πριγκίπισσα Άστριντ, δύο εβδομάδες μετά τον αδελφό της Χάραλντ Ε΄

Reporter.gr Newsroom
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Η πριγκίπισσα Άστριντ, αδελφή του εκλιπόντος βασιλιά Χάραλντ Ε΄, πέθανε σήμερα, Παρασκευή (11/9), σε ηλικία 94 ετών, μόλις δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του αδελφού της, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα στο Όσλο.

«Η πριγκίπισσα έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 94 ετών», αναφέρεται στην ανακοίνωση των Ανακτόρων.

Η Άστριντ είχε παραστεί την Τετάρτη στην κηδεία του αδελφού της, Χάραλντ, με αναπηρικό καροτσάκι. Ο πρώην βασιλιάς της Νορβηγίας πέθανε στις 28 Αυγούστου, σε ηλικία 89 ετών.

Τα τελευταία χρόνια, οι δημόσιες εμφανίσεις της πριγκίπισσας είχαν περιοριστεί σημαντικά, καθώς γίνονταν ολοένα και πιο σπάνιες.

Τον Αύγουστο, όπως και ο αδελφός της, είχε υποβληθεί σε εμφύτευση βηματοδότη.

Με τον θάνατο της Άστριντ έφυγε από τη ζωή και το τελευταίο εν ζωή παιδί του βασιλιά Όλαφ Ε΄, ο οποίος ανέβηκε στον νορβηγικό θρόνο το 1957 και παρέμεινε βασιλιάς έως το 1991.

Σήμερα, στον θρόνο της Νορβηγίας βρίσκεται ο βασιλιάς Χάακον Η΄, ο 53χρονος γιος του Χάραλντ Ε΄.

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