Tα ηλεκτρικά οχήματα σημείωσαν ρεκόρ μεριδίου αγοράς 98,7% στη Νορβηγία

Σύμφωνα με το Νορβηγικό Συμβούλιο Πληροφοριών Οδικής Κυκλοφορίας, 13.451 νέα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν τον Αύγουστο, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Αλλά το εντυπωσιακό 98,7% αυτών των νέων αυτοκινήτων ήταν ηλεκτρικά. Παρά το γεγονός ότι η Tesla εξακολουθεί να είναι η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νορβηγία για το 2026 μέχρι στιγμής, τον περασμένο μήνα έπεσε στην έβδομη θέση. Η Tesla πούλησε 627 αυτοκίνητα, αντιπροσωπεύοντας το 4,7% της αγοράς. Είναι ενδιαφέρον ότι η μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νορβηγία ήταν η Volkswagen, με 1.457 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν, αντιπροσωπεύοντας το 10,8% της αγοράς.

Σύμφωνα με το Νορβηγικό Συμβούλιο Πληροφοριών Οδικής Κυκλοφορίας, 13.451 νέα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν τον Αύγουστο, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Αλλά το εντυπωσιακό 98,7% αυτών των νέων αυτοκινήτων ήταν ηλεκτρικά. Παρά το γεγονός ότι η Tesla εξακολουθεί να είναι η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νορβηγία για το 2026 μέχρι στιγμής, τον περασμένο μήνα έπεσε στην έβδομη θέση. Η Tesla πούλησε 627 αυτοκίνητα, αντιπροσωπεύοντας το 4,7% της αγοράς. Είναι ενδιαφέρον ότι η μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νορβηγία ήταν η Volkswagen, με 1.457 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν, αντιπροσωπεύοντας το 10,8% της αγοράς.