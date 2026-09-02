Tα ηλεκτρικά οχήματα σημείωσαν ρεκόρ μεριδίου αγοράς 98,7% στη Νορβηγία
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17:50 - 02 Σεπ 2026

Tα ηλεκτρικά οχήματα σημείωσαν ρεκόρ μεριδίου αγοράς 98,7% στη Νορβηγία

Νίκος Λιβανός
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 Σύμφωνα με το Νορβηγικό Συμβούλιο Πληροφοριών Οδικής Κυκλοφορίας, 13.451 νέα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν τον Αύγουστο, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Αλλά το εντυπωσιακό 98,7% αυτών των νέων αυτοκινήτων ήταν ηλεκτρικά.  Παρά το γεγονός ότι η Tesla εξακολουθεί να είναι η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νορβηγία για το 2026 μέχρι στιγμής, τον περασμένο μήνα έπεσε στην έβδομη θέση. Η Tesla πούλησε 627 αυτοκίνητα, αντιπροσωπεύοντας το 4,7% της αγοράς. Είναι ενδιαφέρον ότι η μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νορβηγία ήταν η Volkswagen, με 1.457 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν, αντιπροσωπεύοντας το 10,8% της αγοράς.

Σύμφωνα με το Νορβηγικό Συμβούλιο Πληροφοριών Οδικής Κυκλοφορίας, 13.451 νέα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν τον Αύγουστο, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Αλλά το εντυπωσιακό 98,7% αυτών των νέων αυτοκινήτων ήταν ηλεκτρικά.

Παρά το γεγονός ότι η Tesla εξακολουθεί να είναι η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νορβηγία για το 2026 μέχρι στιγμής, τον περασμένο μήνα έπεσε στην έβδομη θέση. Η Tesla πούλησε 627 αυτοκίνητα, αντιπροσωπεύοντας το 4,7% της αγοράς. Είναι ενδιαφέρον ότι η μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων με τις περισσότερες πωλήσεις στη Νορβηγία ήταν η Volkswagen, με 1.457 αυτοκίνητα που πωλήθηκαν, αντιπροσωπεύοντας το 10,8% της αγοράς.

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