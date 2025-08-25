ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιάρας: Νέα εποχή διαφάνειας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρχονται μέτρα για πυρόπληκτους αγρότες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14:09 - 25 Αυγ 2025

Τσιάρας: Νέα εποχή διαφάνειας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρχονται μέτρα για πυρόπληκτους αγρότες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα διαφάνειας και αποφασιστικότητας έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αναφερόμενος στην πορεία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στην ανάγκη καθολικής συνεργασίας για την εκρίζωση της ευλογιάς. Παράλληλα, ανακοίνωσε μέτρα ανακούφισης των αγροτών που πλήττονται από πυρκαγιές.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Newsroom», ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε φάση πλήρους ανασυγκρότησης, με στόχο την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου απόλυτης διαφάνειας και δικαιοσύνης στις αγροτικές επιδοτήσεις. Όπως επεσήμανε, η διαδικασία εξυγίανσης είχε ήδη ξεκινήσει πριν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τη δημιουργία ειδικής ομάδας ελέγχου που απαρτίζεται από την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και στελέχη του Υπουργείου.

Ο κ. Τσιάρας προανήγγειλε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουν εντοπιστεί οι παράνομες ενισχύσεις και θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Όπως εξήγησε, με τη μελλοντική μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, θα ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία των ελέγχων. Αν και παραδέχτηκε πως οι αυστηροί έλεγχοι έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις πληρωμές, διαβεβαίωσε ότι οι νόμιμοι δικαιούχοι δεν θα χάσουν ούτε ευρώ.

«Το ζητούμενο είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι επιδοτήσεις θα καταλήγουν αποκλειστικά σε έντιμους παραγωγούς. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινούν μαζικές πληρωμές, ώστε να ανακουφιστούν όσοι περιμένουν», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ήρθε η ώρα να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις παθογένειες του παρελθόντος».

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά, ο Υπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπισή της αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας και κάλεσε σε πλήρη συντονισμό τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Επεσήμανε πως η ελληνική φέτα – προϊόν αιχμής των εξαγωγών – κινδυνεύει, αν δεν ληφθούν σοβαρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Όπως είπε, εντείνονται οι έλεγχοι σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ενώ η ευθύνη εφαρμογής των μέτρων αφορά όλους.

Τέλος, σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες συντονισμένες ενέργειες για την ταχύτατη αποζημίωση των πληγέντων. Με τη συμμετοχή των υπουργείων Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών, δρομολογούνται διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης, με στόχο «να δοθεί ουσιαστική βοήθεια σε όσους είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους
Ειδήσεις

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ
Πολιτική

Ανασχηματισμός και προεκλογικός σχεδιασμός: Τα πρόσωπα της επόμενης μέρας στη ΝΔ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»
Ειδήσεις

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαλλάχθηκε ο Ανεστίδης - «Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:21

Δένδιας: Αναπόσπαστο τμήμα της νέας αντίληψης επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων τα Μη Επανδρωμένα Συστήματα

Ανακοινώσεις
12/06/2026 - 16:11

Fourlis: Αύξηση πωλήσεων 12% το 2025 – Τα «κλειδιά» του μετασχηματισμού το 2026

Ειδήσεις
12/06/2026 - 16:11

Τραμπ: Κερδίσαμε τον πόλεμο με το Ιράν - Δε χρειαζόμασταν την υποστήριξη της G7

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12/06/2026 - 15:54

Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn: Retro εμπειρία με κεφαλιές, σουτ, ψαλιδάκια και μοναδικά δώρα

Ναυτιλία
12/06/2026 - 15:54

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 15:46

Fraport Greece: Αύξηση 6% στην επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια – Διακινήθηκαν 3,9 εκατ. επιβάτες

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 15:45

Μάλλον δεν βιάζεται για την «πρεμιέρα» ο Σαμαράς

Νομίσματα
12/06/2026 - 15:44

Η αγορά crypto στη «σκιά» της SpaceX – Πώς θα αντιδράσει το Bitcoin

Ειδήσεις
12/06/2026 - 15:32

Νετανιάχου: Το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο είμαι πρωθυπουργός

Υγεία
12/06/2026 - 15:15

ΠΟΥ: Ανησυχία για την εξάπλωση της επιδημίας του Έμπολα στο Κονγκό

Ειδήσεις
12/06/2026 - 15:14

Αθήνα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Εμπλέκονται πρώην ποδοσφαιριστής και αστυνομικός

Εργασιακά
12/06/2026 - 15:00

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: «Χάρτης» των πληρωμών από 15 έως 19 Ιουνίου

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:51

ΗΠΑ-Ιράν: Το προσχέδιο σύμφωνα με την Τεχεράνη – Πότε «ακούγεται» πως θα πέσουν οι υπογραφές

Πολιτική
12/06/2026 - 14:49

Λιακούλη: Θα θωρακίσουμε το Σύνταγμα του μέλλοντός μας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:45

Έναρξη δεύτερου κύκλου αξιολόγησης υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης από τους πολίτες

Ειδήσεις
12/06/2026 - 14:38

Πρόεδρος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος εξελέγη ο Βορίδης

Υγεία
12/06/2026 - 14:18

«Προλαμβάνω»: Νέα φάση του προγράμματος από το Σεπτέμβριο 2026 έως το 2030

Ειδήσεις
12/06/2026 - 13:59

Παράταση έως 22 Ιουνίου για τον καθαρισμό οικοπέδων

Εμπορεύματα
12/06/2026 - 13:58

Πετρέλαιο: Από το ράλι στα 87 δολάρια – Τι αλλάζει εάν ανοίξει το Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
12/06/2026 - 13:49

Πρωτοβουλία Δούκα για διαβούλευση σχετικά με τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Πολιτική
12/06/2026 - 13:44

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Κυρανάκη για τα δωρεάν εισιτήρια στους νέους έως 24 ετών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/06/2026 - 13:20

HELLENiQ ENERGY: Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders

Πολιτική
12/06/2026 - 13:16

Θεοδωρικάκος: Παραγωγικότητα, δημογραφικό, μείωση ανισοτήτων: Η εθνική πρόκληση για την Ελλάδα του 2030

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 13:15

Ο Δένδιας, «σε περίπτωση που»...

Πολιτική
12/06/2026 - 13:11

Μαρινάκης: Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση από την επόμενη ημέρα

Ομόλογα
12/06/2026 - 13:10

Ευρωπαϊκά ομόλογα: Ράλι μετά το «σήμα» Τραμπ για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
12/06/2026 - 13:02

Κυρανάκης κατά Ανδρουλάκη: Τα «δωρεάν» του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/06/2026 - 12:53

Παπαστράτος: Ο πιο ελκυστικός εργοδότης στην Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά

Ανεμοδείκτης
12/06/2026 - 12:53

Ρίσκο επιβίωσης για τον Μητσοτάκη η στρατηγική της μίας κάλπης

Πολιτική
12/06/2026 - 12:50

Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ