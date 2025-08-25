Τσιάρας: Νέα εποχή διαφάνειας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Έρχονται μέτρα για πυρόπληκτους αγρότες

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Newsroom», ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογράμμισε πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε φάση πλήρους ανασυγκρότησης, με στόχο την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου απόλυτης διαφάνειας και δικαιοσύνης στις αγροτικές επιδοτήσεις. Όπως επεσήμανε, η διαδικασία εξυγίανσης είχε ήδη ξεκινήσει πριν την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τη δημιουργία ειδικής ομάδας ελέγχου που απαρτίζεται από την Οικονομική Αστυνομία, την ΑΑΔΕ και στελέχη του Υπουργείου.

Ο κ. Τσιάρας προανήγγειλε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχουν εντοπιστεί οι παράνομες ενισχύσεις και θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Όπως εξήγησε, με τη μελλοντική μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, θα ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία των ελέγχων. Αν και παραδέχτηκε πως οι αυστηροί έλεγχοι έχουν οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις πληρωμές, διαβεβαίωσε ότι οι νόμιμοι δικαιούχοι δεν θα χάσουν ούτε ευρώ.

«Το ζητούμενο είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι επιδοτήσεις θα καταλήγουν αποκλειστικά σε έντιμους παραγωγούς. Μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκινούν μαζικές πληρωμές, ώστε να ανακουφιστούν όσοι περιμένουν», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ήρθε η ώρα να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο με τις παθογένειες του παρελθόντος».

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά, ο Υπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπισή της αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας και κάλεσε σε πλήρη συντονισμό τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. Επεσήμανε πως η ελληνική φέτα – προϊόν αιχμής των εξαγωγών – κινδυνεύει, αν δεν ληφθούν σοβαρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Όπως είπε, εντείνονται οι έλεγχοι σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, ενώ η ευθύνη εφαρμογής των μέτρων αφορά όλους.

Τέλος, σχετικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες συντονισμένες ενέργειες για την ταχύτατη αποζημίωση των πληγέντων. Με τη συμμετοχή των υπουργείων Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών, δρομολογούνται διαδικασίες αποκατάστασης και στήριξης, με στόχο «να δοθεί ουσιαστική βοήθεια σε όσους είδαν τη ζωή τους να ανατρέπεται».