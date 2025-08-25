Μπαϊρού: Ζητά ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό-σοκ των 40 δισ. ευρώ

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενόψει ενός δύσκολου και έντονα πολιτικοποιημένου φθινοπώρου, ο Μπαϊρού παρουσίασε το σχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει περικοπές άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ στις δημόσιες δαπάνες. Η πρόταση προκάλεσε άμεσα την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Reuters.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι κατά την έκτακτη σύνοδο του Κοινοβουλίου στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν δύο μόνο ενδεχόμενα: «Αν εξασφαλίσουμε την πλειοψηφία, η κυβέρνηση επιβεβαιώνεται. Αν όχι, η κυβέρνηση πέφτει».
Τόνισε επίσης ότι η αδράνεια θα ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη χώρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι απαιτούνται τολμηρές πολιτικές αποφάσεις.
Ο Μπαϊρού σημείωσε πως όλα τα μέτρα του σχεδίου είναι ανοιχτά σε διάλογο, αλλά παράλληλα υπογράμμισε ότι η προσφυγή στην ψήφο εμπιστοσύνης είναι ο μόνος τρόπος να γίνει σαφές στους Γάλλους πολίτες το πόσο κρίσιμη είναι η συγκυρία και πόσο αναγκαίες είναι οι αλλαγές που προτείνει η κυβέρνησή του.