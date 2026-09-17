ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρικάκος: Πάνω από 900 επενδυτικά σχέδια €3,1 δισ. μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου
Πολιτική
22:55 - 17 Σεπ 2026

Θεοδωρικάκος: Πάνω από 900 επενδυτικά σχέδια €3,1 δισ. μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισημαίνοντας ότι τα σχέδια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας.  

Όπως αναφέρει ο κ. Θεοδωρικάκος, τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σήμερα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο χαρακτηρίζει «βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας».

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, οι επενδύσεις δίνουν έμφαση στη μεταποίηση και την καινοτομία, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός των 928 εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός σημειώνει ότι τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας.

Στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, Στελλίνα Σιαράπη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα
Πολιτική

Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων
Οικονομία

ΕΣΠΑ: Στο 100% του προϋπολογισμού οι προσκλήσεις, στο 90% οι εντάξεις έργων

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. στο 8μηνο – Στα €4,625 δισ. το έλλειμμα
Οικονομία

ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα €2,1 δισ. στο 8μηνο – Στα €4,625 δισ. το έλλειμμα

Jefferies: «Buy» για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Στα €55 η τιμή-στόχος, καταλύτης τα νέα έργα €8-10 δισ.
Αναλύσεις

Jefferies: «Buy» για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Στα €55 η τιμή-στόχος, καταλύτης τα νέα έργα €8-10 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/09/2026 - 22:55

Θεοδωρικάκος: Πάνω από 900 επενδυτικά σχέδια €3,1 δισ. μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου

Ειδήσεις
17/09/2026 - 22:34

Τραμπ: «Σημαντική πρόοδος» στη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία

Πολιτική
17/09/2026 - 22:27

Μητσοτάκης: Το «The Ellinikon» ανήκει σε όλους – Προϋπόθεση για μεγάλα έργα η σταθερότητα

Ειδήσεις
17/09/2026 - 22:19

Σουηδία: Επτά τραυματίες από έκρηξη σε πεδίο βολής 

Πολιτική
17/09/2026 - 22:06

Ποιους θα δει ο Μητσοτάκης στις ΗΠΑ – Από τη Silicon Valley σε roundtable με θεσμικούς επενδυτές

Magazino
17/09/2026 - 22:00

«Looksmaxxing», «Sunday Scaries» και «Cuffing Season»: Οι νέες λέξεις που μπήκαν στο λεξικό!

Πολιτική
17/09/2026 - 21:58

Πιερρακάκης: Συνάντηση με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό – Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή οικονομία

Πολιτική
17/09/2026 - 21:43

ΣΥΡΙΖΑ: «Καρφιά» κατά Τσίπρα για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος  

Πολιτική
17/09/2026 - 21:26

Δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ: Σταθερά πρώτη η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ – Αρνητικό το αποτύπωμα των εξαγγελιών

Ειδήσεις
17/09/2026 - 21:15

Ο βασιλιάς Κάρολος σε ρόλο διαμεσολαβητή για να μην ξεφύγει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Magazino
17/09/2026 - 21:00

Σχολικές αγορές 2026: Γιατί έγιναν τόσο δύσκολες για τους γονείς;

Ειδήσεις
17/09/2026 - 20:55

Οι ΗΠΑ αρνούνται βίζες σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:49

Δημοσκόπηση Marc: Αυτοδυναμία δείχνει 1 στους 3 – Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ

Πολιτική
17/09/2026 - 20:42

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Τελικά, είστε με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες;

Magazino
17/09/2026 - 20:39

Το «South Park» επέστρεψε ως «South America» σατιρίζοντας τον Τραμπ

Ανακοινώσεις
17/09/2026 - 20:11

AKTOR: Συμφωνία με ΔΕΠΑ Εμπορίας για χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 471,1 MW – Επένδυση €370 εκατ.

Χρηματιστήρια
17/09/2026 - 19:59

Ευρωαγορές: Δεύτερη σερί άνοδος με «στήριξη» από Fed και πετρέλαιο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:38

Κοινή άσκηση Ελλάδας-Ισραήλ στη Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους

Πολιτική
17/09/2026 - 19:29

Αβραμόπουλος: Εθελοντικά στο Βέλγιο για την έρευνα του Qatargate

Ειδήσεις
17/09/2026 - 19:20

Ηράκλειο: Άνδρας έπεσε από τα Ενετικά Τείχη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 19:15

Δείπνο Σαμαρά με επιφανείς δικηγόρους στην Κηφισιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17/09/2026 - 19:03

Ronald McDonald House Ελλάς: Πρωτοβουλία στήριξης παιδιών και οικογενειών

Οικονομία
17/09/2026 - 18:59

Σύσκεψη Μαξίμου: Ο Θεοδωρικάκος παρουσίασε τα πρώτα θετικά στοιχεία για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Ειδήσεις
17/09/2026 - 18:42

Ξέχασαν παιδιά νηπιαγωγείου σε σχολικό λεωφορείο – Βρέθηκαν μετά από ώρες σε τραγική κατάσταση

Πολιτική
17/09/2026 - 18:33

Μητσοτάκης: Παρέμβαση για πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από €1,75 – Εξετάζεται μείωση του ΕΦΚ

Ναυτιλία
17/09/2026 - 18:31

CLIA: Αυξανόμενη χρήση καυσίμων εκτός HFO, πρόοδος στην ετοιμότητα ηλεκτροδότησης από την ξηρά

Ανεμοδείκτης
17/09/2026 - 18:21

«Έκλεισε» με ΠΑΣΟΚ η Μυρτώ Κοροβέση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17/09/2026 - 18:20

ΔΕΗ: Το πλαίσιο του deal με την Amazon για το data center στη Δυτική Μακεδονία

Πολιτική
17/09/2026 - 18:15

Τσουκαλάς υπόθεση Μαζωνάκη: Η ανάληψη ευθύνης δεν μπορεί να μένει στα λόγια

Επιχειρήσεις
17/09/2026 - 18:09

EEA Civil Society Fund Greece: €14,3 εκ. για τη στήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ