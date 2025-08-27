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Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στη Χερσώνα
Ειδήσεις
11:36 - 27 Αυγ 2025

Ουκρανία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στη Χερσώνα

Reporter.gr Newsroom
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Ρωσικές επιθέσεις στη στρατηγικής σημασίας ουκρανική πόλη-λιμάνι Χερσώνα σκότωσαν μια 81χρονη γυναίκα την Τετάρτη (27/8) και τραυμάτισαν άλλα δύο άτομα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επιθέσεις στη νότια πόλη από νωρίς το πρωί, σύμφωνα με ανάρτηση της τοπικής εισαγγελίας στο Facebook.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, μια 81χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και μια άλλη 53χρονη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι άνοιξαν έρευνα για εγκλήματα πολέμου.

Η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση ανέφερε ότι ένας 56χρονος άνδρας τραυματίστηκε, επίσης, σε επίθεση με ντρόουν στο κέντρο της πόλης.

Η Ρωσία, η οποία κατέχει πλέον περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, έχει προχωρήσει τους τελευταίους μήνες σε μια σκληρή εκστρατεία εναντίον του μικρότερου και λιγότερο εξοπλισμένου ουκρανικού στρατού. Η περιοχή Χερσώνα έχει αποτελέσει βασικό στόχο της ρωσικής επίθεσης, αλλά η Ουκρανία την ελέγχει ακόμα.

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