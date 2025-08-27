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Αποστολάκη: Οι διακοπές πολυτέλεια για τους μισούς Έλληνες - Καταγγελίες για πυρκαγιές και θεσμικές παρεκκλίσεις
Πολιτική
11:22 - 27 Αυγ 2025

Αποστολάκη: Οι διακοπές πολυτέλεια για τους μισούς Έλληνες - Καταγγελίες για πυρκαγιές και θεσμικές παρεκκλίσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση άσκησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη, κατά την παρουσία της σε τηλεοπτική εκπομπή του σταθμού OPEN.

Η κ. Αποστολάκη αναφέρθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: το υψηλό κόστος των διακοπών για τους Έλληνες, τις ανεπάρκειες στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και ζητήματα θεσμικής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την Μιλένα Αποστολάκη ο τουρισμός ήταν μόνο «για λίγους» αφού «Δεν πήγε διακοπές ο μισός πληθυσμός». Όπως δήλωσε, ένας στους δύο Έλληνες δεν κατάφερε φέτος να πάει διακοπές, με βασικό εμπόδιο το υψηλό κόστος. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως είναι οικονομικότερα τα αεροπορικά εισιτήρια μεταξύ Αγγλίας και Ολλανδίας, απ’ ό,τι ένα εσωτερικό ταξίδι από την Ίο στη Νάξο. Αυτό, όπως σημείωσε, καταδεικνύει την αποτυχία της κυβέρνησης να στηρίξει την προσβασιμότητα στον εγχώριο τουρισμό, ειδικά για τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Πυρκαγιές: 4,3 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης – Καταγγελίες για απουσία σχεδίου

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε απολογισμό των καταστροφών από πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας ότι από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν καεί 4,3 εκατομμύρια στρέμματα, αριθμός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για τη χώρα.

Παρότι, όπως ανέφερε, διατίθενται σημαντικά κονδύλια για την ενίσχυση του εναέριου στόλου πυρόσβεσης, εντούτοις δεν υπάρχει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών των δαπανών, ούτε και ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης κρίσεων σε πραγματικό χρόνο.

Επιπλέον, επισήμανε την έλλειψη χαρτογράφησης των περιοχών όπου συνυπάρχουν κατοικίες, βιομηχανικές υποδομές και δάση, καθώς και την απουσία ολοκληρωμένων σχεδίων εκκένωσης σε περιπτώσεις κρίσης.

Η κ. Αποστολάκη στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της κατανομής πόρων, καταγγέλλοντας ότι το 80% των σχετικών κονδυλίων κατευθύνεται στην καταστολή και μόλις το 20% στην πρόληψη, τη στιγμή που όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «οι πυρκαγιές δεν σβήνονται το καλοκαίρι, αλλά τον χειμώνα», αναδεικνύοντας την ανάγκη για μακροπρόθεσμο και συστηματικό σχεδιασμό.

Επικρίσεις για θεσμικές παρεμβάσεις στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενη σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας της κυβέρνησης, η κ. Αποστολάκη καταφέρθηκε κατά του Πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «εξωθεσμικό κατήφορο». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην απόφαση της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας να απαγορεύσει στους βουλευτές της να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης διερεύνησης ευθυνών των υπουργών Βορίδη και Αυγενάκη σχετικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την άποψή της, αυτή η στάση συνιστά σοβαρή θεσμική παρέκκλιση και έχει εκθέσει τη χώρα διεθνώς, με μέσα ενημέρωσης όπως το POLITICO να την προβάλλουν σε αρνητικό πλαίσιο σε διεθνές επίπεδο.

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