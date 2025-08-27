Γουίτκοφ: Αισιόδοξος ότι οι πόλεμοι σε Γάζα και Ουκρανία θα λήξουν έως το τέλος του 2025

Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι δύο μεγάλοι πόλεμοι που συγκλονίζουν σήμερα τον κόσμο, στη Γάζα και την Ουκρανία,οδεύουν προς τη λήξη τους, εντός του 2025.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Γουίτκοφ αναφέρθηκε εκτενώς τόσο στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς όσο και στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αμφότερες οι συγκρούσεις θα μπορούσαν να έχουν επιλυθεί πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Πόλεμος στη Γάζα

Μιλώντας για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, ο Γουίτκοφ δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι θα βρούμε μια λύση, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, σίγουρα πριν από το τέλος του έτους».

Ο Αμερικανός αξιωματούχος επέρριψε την ευθύνη για την καθυστέρηση επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας στη Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι είναι «100%» υπεύθυνη για την παρεμπόδιση της διαδικασίας.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μια συμφωνία που έχει τεθεί στο τραπέζι εδώ και έξι ή επτά εβδομάδες, η οποία, όπως είπε,προβλέπει την απελευθέρωση 10 εκ των 20 ομήρων που θεωρούνται ζωντανοί.

«Η Χαμάς ήταν αυτή που επιβράδυνε τη διαδικασία και μόλις τώρα φαίνεται να την αποδέχεται. Πιστεύω ότι αυτή η αλλαγή στάσης οφείλεται σε σημαντική πίεση από την πλευρά του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Γουίτκοφ εμφανίστηκε επίσης συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μια ειρηνευτική λύση είναι εφικτή εντός του 2025, πιθανώς και νωρίτερα.

Απαντώντας σε ερώτηση του παρουσιαστή για το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε πρόθεση για ειρήνη κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, ο Γουίτκοφ απάντησε θετικά: «Υπάρχει πρόταση για ειρήνη στο τραπέζι. Ο ίδιος [ο Πούτιν] έχει δηλώσει ότι τη θέλει... Ελπίζουμε να μείνει πιστός σε αυτή τη δήλωση».

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, η Ρωσία έχει καταθέσει ειρηνευτική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει εδαφικές διεκδικήσεις στο Ντονέτσκ, την ανατολική ουκρανική περιοχή που ελέγχεται εν μέρει από ρωσικές δυνάμεις. Ο ίδιος χαρακτήρισε την πρόταση «πρόοδο» προς την κατεύθυνση επίλυσης της σύγκρουσης.

Όταν ρωτήθηκε αν η Δύση πρέπει να πιέσει την Ουκρανία να αποδεχθεί απώλεια εδαφών που δεν έχουν ακόμη καταληφθεί από τη Ρωσία, ο Γουίτκοφ απάντησε: «Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Αυτή είναι αρμοδιότητα του προέδρου Ζελένσκι. Και από όσα αντιλαμβανόμαστε, πρόκειται για μια πολύ πιο περίπλοκη υπόθεση από μια απλή παραχώρηση γης. Οι Ουκρανοί έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν ποιες θα είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας, να βεβαιωθούν ότι παρόμοια επίθεση δεν θα επαναληφθεί. Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι για την ασφάλεια του λαού τους».

Καταλήγοντας, ο Αμερικανός απεσταλμένος σημείωσε: «Έχουμε τεχνικές ομάδες που εργάζονται πάνω σε αυτό. Ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους, ίσως και πολύ νωρίτερα, θα έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την επίτευξη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας».