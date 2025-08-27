Reuters: Το παρασκήνιο της ρωσο-ινδικής πετρελαϊκής συνεργασίας και οι επιπτώσεις των νέων αμερικανικών δασμών

Η Ινδία, ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας και καταναλωτής πετρελαίου παγκοσμίως και ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού θαλάσσιου αργού πετρελαίου, έχει βρεθεί στη μέση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ακολουθεί μία επισκόπηση του Reuters.

Γιατί προχώρησε ο Τραμπ στην επιβολή επιπλέον δασμών στα ινδικά προϊόντα;

Ένας επιπλέον δασμός 25% από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει το συνολικό ποσοστό δασμών στα ινδικά προϊόντα έως και 50% από την Τετάρτη (27/8), που είναι από τους υψηλότερους που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον, ως αντίποινα για την αυξημένη αγορά ρωσικού πετρελαίου από την Νέο Δελχί.

Ο σύμβουλος εμπορίου του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρρο, δήλωσε ότι οι αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου από την Ινδία χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία και πρέπει να σταματήσουν.

Αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η Ινδία κερδίζει από τις αυξημένες εισαγωγές της, καλύπτοντας το 42% των συνολικών αγορών πετρελαίου, έναντι λιγότερο από 1% πριν τον πόλεμο, μια μετατόπιση που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει απαράδεκτη.

Η στρατηγική του Τραμπ είναι σε έντονη αντίθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση Μπάιντεν, η οποία είχε καλωσορίσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία για να βοηθήσει στη συγκράτηση των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου, που έφτασαν στο υψηλό των 139 δολαρίων ανά βαρέλι το 2022.

Γιατί αγοράζει η Ινδία ρωσικό πετρέλαιο;

Η Ινδία και η Κίνα έχουν γίνει οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία το 2022, καθώς οι δυτικές χώρες απέφευγαν τις ενεργειακές εισαγωγές από τη Μόσχα και επέβαλαν ανώτατα όρια τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο. Ωστόσο, δεν υπάρχει γενική απαγόρευση για την αγορά ρωσικού πετρελαίου εφόσον οι συμφωνίες τηρούν τις παραμέτρους των δυτικών κυρώσεων.

Η ινδική κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση του τεράστιου κόστους εισαγωγής αργού πετρελαίου και στην παροχή φθηνής ενέργειας στα 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους της χώρας. Επιπλέον, η εισαγωγή φθηνού ρωσικού πετρελαίου επιτρέπει στην Ινδία να διαφοροποιήσει τις προμήθειές της από τα πιο ακριβά πετρελαϊκά προϊόντα της Μέσης Ανατολής.

Η Ινδία έχει δηλώσει ότι τα εθνικά της συμφέροντα θα καθοδηγούν τις ενεργειακές της πολιτικές. Η χώρα εισάγει πάνω από το 85% των συνολικών αναγκών της σε πετρέλαιο για τη διυλιστική της δυναμικότητα που φτάνει τα 5,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Θα συνεχίζει η Ινδία να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο;

Προς το παρόν, η Ινδία μάλλον δεν πρόκειται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου λόγω ανησυχιών για ενεργειακή ασφάλεια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ωστόσο, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία αναμένεται να μειωθούν τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον Αύγουστο, καθώς οι κρατικές διυλιστικές εταιρείες έχουν παγώσει τις αγορές τους λόγω μικρότερων εκπτώσεων, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG για τις εμπορικές ροές.

Οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου της Ινδίας αναμένεται να παραμείνουν συγκρατημένες καθώς οι κρατικές εταιρείες δεν επιθυμούν να αγοράσουν με μειωμένες εκπτώσεις και αναζητούν μόνο ευκαιριακά φορτία, σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο διύλισης.

Οι εκπτώσεις για το ρωσικό αργό Urals που παραδίδεται στην Ινδία έχουν μειωθεί σε περίπου 2,50 δολάρια ανά βαρέλι σε σχέση με το ημερομηνιακό Brent, έναντι εκπτώσεων 20-25 δολαρίων ανά βαρέλι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022.

Ινδικοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι είναι δύσκολο να αντικατασταθούν οι προμήθειες ρωσικού πετρελαίου καθώς το κόστος των εναλλακτικών προμηθειών θα αυξηθεί σημαντικά.

Τι ποσότητες πετρελαίου καταλήγουν από τη Ρωσία στην Ινδία;

Η Ινδία εισήγαγε 1,73 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως ρωσικού αργού μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου, που αντιστοιχεί σε πάνω από το ένα τρίτο των συνολικών εισαγωγών της, σύμφωνα με εμπορικά δεδομένα.

Προηγουμένως, το ρωσικό πετρέλαιο αποτελούσε μικρό μόνο ποσοστό των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας λόγω περιορισμών στη ναυτιλία, όπως το κόστος και οι μεγαλύτερες αποστάσεις μεταφοράς.

Η Ινδία μείωσε τις εισαγωγές της από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική μετά την αύξηση των ρωσικών εισαγωγών.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου στην Ινδία;

Οι ιδιωτικές διυλιστικές εταιρείες Reliance Industries και Nayara Energy είναι οι μεγαλύτεροι αγοραστές ρωσικού πετρελαίου. Η Reliance διαχειρίζεται το μεγαλύτερο διυλιστικό συγκρότημα στον κόσμο, ενώ η Nayara ανήκει κατά πλειοψηφία σε ρωσικές οντότητες, μεταξύ αυτών και η Rosneft.

Η Reliance έχει μακροχρόνια σύμβαση με τη Rosneft, τη μεγαλύτερη ινδική συμφωνία εισαγωγής πετρελαίου από τη Ρωσία. Μαζί, οι δύο εταιρείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των συνολικών ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας.

Αντίθετα, οι κρατικές διυλιστικές εταιρείες αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο από την αγορά spot με βάση την παράδοση.

Ποιες ενναλακτικές έχουν οι ινδικές επιχειρήσεις;

Οι ινδικές εταιρείες έχουν αυξήσει τις εισαγωγές αργού από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους μήνες, προσπαθώντας να αντικαταστήσουν τις ρωσικές προμήθειες.