Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κωνσταντάρα

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Το ύστατο χαίρε στον Δημήτρη Κωνσταντάρα λένε σήμερα 27/8 συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Η κηδεία του αγαπημένου ηθοποιού και δημοσιογράφου τελείται αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, εντός του Α' Νεκροταφείου Αθηνών.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή τις πρώτες ώρες της Κυριακής, σε ηλικία 79 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό και δημοσιογραφικό κόσμο, αλλά και σε όσους τον γνώριζαν προσωπικά.

Η οικογένειά του, σε ένδειξη σεβασμού και στήριξης προς τον χώρο των Ελλήνων ηθοποιών, έχει ζητήσει αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ).

Για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν, ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός είναι: Eurobank – IBAN: GR4202602150000400100392909.