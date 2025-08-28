ΗΠΑ: Ισχυρότερη των εκτιμήσεων η ανάπτυξη το β' τρίμηνο – Στο 3,3%

Η αμερικανική οικονομία ανέκαμψε την άνοιξη από την ύφεση του πρώτου τριμήνου που προκλήθηκε από τις επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αναθεώρηση της αρχικής εκτίμησής του, το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/8) ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, μετά από συρρίκνωση 0,5% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2025. Το υπουργείο είχε αρχικά εκτιμήσει την ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου σε 3%.

Η πτώση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο προκλήθηκε κυρίως από την αύξηση των εισαγωγών — οι οποίες αφαιρούνται από το ΑΕΠ — καθώς οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εισάγουν ξένα αγαθά πριν από την επιβολή των δασμών του Τραμπ. Η τάση αυτή αντιστράφηκε όπως αναμενόταν το δεύτερο τρίμηνο: οι εισαγωγές μειώθηκαν με ρυθμό 29,8%, ενισχύοντας την ανάπτυξη από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο κατά περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες και οι ιδιωτικές επενδύσεις ήταν ελαφρώς ισχυρότερες το δεύτερο τρίμηνο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει.

Οι καταναλωτικές δαπάνες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του ΑΕΠ, αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,6%, ο οποίος είναι σχετικά μικρός, αλλά καλύτερος από το 0,5% του πρώτου τριμήνου και το 1,4% που είχε αρχικά εκτιμήσει η κυβέρνηση για το δεύτερο τρίμηνο.

Ακόμη και με την αναθεώρηση προς τα πάνω, οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 13,8% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πτώση από το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η μείωση των ιδιωτικών αποθεμάτων μείωσε κατά σχεδόν 3,3 ποσοστιαίες μονάδες την ανάπτυξη του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο.

Οι δαπάνες και οι επενδύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση, επιπλέον της πτώσης 4,6% που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο.

Μια κατηγορία στα στοιχεία του ΑΕΠ που μετρά την υποκείμενη δύναμη της οικονομίας ήταν ισχυρότερη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί, σημειώνοντας αύξηση 1,9% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, όπως και το πρώτο τρίμηνο. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις καταναλωτικές δαπάνες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά εξαιρεί μεταβλητά στοιχεία όπως οι εξαγωγές, τα αποθέματα και τις κυβερνητικές δαπάνες.