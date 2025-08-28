ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Ισχυρότερη των εκτιμήσεων η ανάπτυξη το β&#039; τρίμηνο – Στο 3,3%
Ειδήσεις
16:21 - 28 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Ισχυρότερη των εκτιμήσεων η ανάπτυξη το β' τρίμηνο – Στο 3,3%

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αμερικανική οικονομία ανέκαμψε την άνοιξη από την ύφεση του πρώτου τριμήνου που προκλήθηκε από τις επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αναθεώρηση της αρχικής εκτίμησής του, το Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε την Πέμπτη (28/8) ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ΗΠΑ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, μετά από συρρίκνωση 0,5% κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2025. Το υπουργείο είχε αρχικά εκτιμήσει την ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου σε 3%.

Η πτώση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο προκλήθηκε κυρίως από την αύξηση των εισαγωγών — οι οποίες αφαιρούνται από το ΑΕΠ — καθώς οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εισάγουν ξένα αγαθά πριν από την επιβολή των δασμών του Τραμπ. Η τάση αυτή αντιστράφηκε όπως αναμενόταν το δεύτερο τρίμηνο: οι εισαγωγές μειώθηκαν με ρυθμό 29,8%, ενισχύοντας την ανάπτυξη από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο κατά περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες.

Το Υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες και οι ιδιωτικές επενδύσεις ήταν ελαφρώς ισχυρότερες το δεύτερο τρίμηνο από ό,τι είχε αρχικά εκτιμήσει.

Οι καταναλωτικές δαπάνες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% του ΑΕΠ, αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,6%, ο οποίος είναι σχετικά μικρός, αλλά καλύτερος από το 0,5% του πρώτου τριμήνου και το 1,4% που είχε αρχικά εκτιμήσει η κυβέρνηση για το δεύτερο τρίμηνο.

Ακόμη και με την αναθεώρηση προς τα πάνω, οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 13,8% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πτώση από το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η μείωση των ιδιωτικών αποθεμάτων μείωσε κατά σχεδόν 3,3 ποσοστιαίες μονάδες την ανάπτυξη του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο.

Οι δαπάνες και οι επενδύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μειώθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση, επιπλέον της πτώσης 4,6% που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο.

Μια κατηγορία στα στοιχεία του ΑΕΠ που μετρά την υποκείμενη δύναμη της οικονομίας ήταν ισχυρότερη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί, σημειώνοντας αύξηση 1,9% από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο, όπως και το πρώτο τρίμηνο. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις καταναλωτικές δαπάνες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά εξαιρεί μεταβλητά στοιχεία όπως οι εξαγωγές, τα αποθέματα και τις κυβερνητικές δαπάνες.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 16:39
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δύο πύρινα μέτωπα στην Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιγαλά
Ειδήσεις

Δύο πύρινα μέτωπα στην Μεσσηνία: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Μελιγαλά

ΗΠΑ: Ήπια υποχώρηση στις νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας - Στις 229.000
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ήπια υποχώρηση στις νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας - Στις 229.000

Reuters: Η Ινδία αψηφά τις ΗΠΑ και προγραμματίζει αύξηση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου τον Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

Reuters: Η Ινδία αψηφά τις ΗΠΑ και προγραμματίζει αύξηση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Ειδήσεις

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Μερτς: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία
Ειδήσεις

Μερτς: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
15/06/2026 - 17:59

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:57

Ισραήλ: «Αντάρτικο» Σμότριτς-Μπεν Γκβιρ κατά της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15/06/2026 - 17:56

Με μια στάση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά γινόμαστε εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών 

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:50

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Αχαΐα - 48 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο

Πολιτική
15/06/2026 - 17:49

Συνάντηση Μητσοτάκη με Σαντάμ Χαφτάρ: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:35

Μερτς: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία

Πολιτική
15/06/2026 - 17:26

ΕΛΑΣ για σκάνδαλο υποκλοπών: Ελληνικό Γουότεργκεϊτ με υπογραφή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:20

Ορμούζ: Άρχισε η διέλευση τάνκερ, ανακοίνωσε ο Τραμπ – Πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές πετρελαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/06/2026 - 17:16

ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκαν τα αιτήματα της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENiQ ENERGY για την συμμετοχή της στο Block 10

Χρηματιστήρια
15/06/2026 - 17:05

H Wall πανηγυρίζει τη συμφωνία Τραμπ – Ιράν: Άλμα για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Ειδήσεις
15/06/2026 - 17:03

Φον ντερ Λάιεν: ΕΕ και Γαλλία θα υπογράψουν δανειακή συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:58

Ισπανία: Περίπου 900.000 αιτήσεις για νομιμοποίηση μεταναστών

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15/06/2026 - 16:50

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

Magazino
15/06/2026 - 16:49

Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ελληνικού Animation 2026 - Μεγάλος νικητής ο Δημήτρης Αρμενάκης με το “The Synthetic Age”

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:44

Αττική: Πάνω από 27.000 αλκοτέστ και 8 συλλήψεις στο τετραήμερο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:38

Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Πολιτική
15/06/2026 - 16:32

ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: Δεν απαντά στις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων

Εργασιακά
15/06/2026 - 16:29

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ - Αμειβόμενη εκπαίδευση σε 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση

Ακίνητα
15/06/2026 - 16:22

Σφοδρή αντίδραση Stama Greece για τη διαγραφή του ΑΜΑ: «Απαξιώνονται χιλιάδες ακίνητα»

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:15

Ουκρανία: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ρωσικά πλήγματα – Ζημιές σε μνημείο της UNESCO στο Κίεβο

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

ΕΕ: Ξεκινούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Μολδαβία και Ουκρανία

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:12

Ζελένσκι: Πρότεινα συνάντηση με τον Πούτιν στη G7, αλλά η Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε

Πολιτική
15/06/2026 - 16:01

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση απαξιώνει τα ΕΛΤΑ ζητώντας από τους υπαλλήλους να κάνουν εθελοντικά διανομές

Ειδήσεις
15/06/2026 - 16:00

Μακρόν: Αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 15:54

Χεζμπολάχ: Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν ανοίγει τον δρόμο για ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:52

Σε στάση αναμονής η ναυτιλία μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15/06/2026 - 15:48

Tο νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε το 2025

Οικονομία
15/06/2026 - 15:41

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να μείνει στάσιμη στην εποχή των stablecoins και της AI

Ναυτιλία
15/06/2026 - 15:34

LAMDA Flisvos Marina: Ενισχύει το πρότυπο βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη μαρίνα του μέλλοντος

Πολιτική
15/06/2026 - 15:27

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ