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ΗΠΑ: Ήπια υποχώρηση στις νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας - Στις 229.000
Ειδήσεις
16:06 - 28 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Ήπια υποχώρηση στις νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας - Στις 229.000

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αλλά η υποτονική πρόσληψη θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό ανεργίας στο 4,3% τον Αύγουστο.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 5.000 σε 229.000, μετά από εποχική προσαρμογή, για την εβδομάδα που έληξε στις 23 Αυγούστου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη (28/8). Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει 230.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

Η αγορά εργασίας βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας εν μέσω της προστατευτικής εμπορικής πολιτικής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει αυξήσει τον μέσο εισαγωγικό δασμό της χώρας στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου αιώνα. Η αύξηση της απασχόλησης ανήλθε κατά μέσο όρο σε 35.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα τους τελευταίους τρεις μήνες, σε σύγκριση με 123.000 κατά την ίδια περίοδο το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση στις αρχές Αυγούστου.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα μετά από μια αρχική εβδομάδα ενίσχυσης, ένας δείκτης για τις προσλήψεις, μειώθηκε κατά 7.000 σε 1,954 εκατομμύρια, μετά από εποχική προσαρμογή, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 16 Αυγούστου, σύμφωνα με την έκθεση για τις αιτήσεις.

Η συρρίκνωση της αγοράς εργασίας λόγω της αυστηρής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ σε θέματα μετανάστευσης μετριάζει τον αντίκτυπο της υποτονικής πρόσληψης στο ποσοστό ανεργίας.

Οι οικονομολόγοι ανέφεραν ότι η μείωση της προσφοράς εργασίας υποδηλώνει ότι η οικονομία χρειάζεται να δημιουργήσει λιγότερες από 90.000 θέσεις εργασίας ανά μήνα για να συμβαδίσει με την αύξηση του ενεργού πληθυσμού. Πολλοί αναμένουν ότι η ανεργία θα αυξηθεί στο 4,3% τον Αύγουστο από 4,2% τον Ιούλιο.

Η αύξηση των συνεχιζόμενων αιτήσεων αντανακλούσε την επιδείνωση της αντίληψης των καταναλωτών για την αγορά εργασίας. Μια έρευνα του Conference Board την Τρίτη (26/8) έδειξε ότι το ποσοστό των καταναλωτών που θεωρούν ότι είναι «δύσκολο να βρουν δουλειά» αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4,5 ετών τον Αύγουστο.

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