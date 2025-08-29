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Περιοδεία Ρούμπιο σε Μεξικό και Ισημερινό την επόμενη εβδομάδα
Ειδήσεις
08:28 - 29 Αυγ 2025

Περιοδεία Ρούμπιο σε Μεξικό και Ισημερινό την επόμενη εβδομάδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, πρόκειται να επισκεφθεί την επόμενη εβδομάδα το Μεξικό και τον Ισημερινό, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει την παράτυπη μετανάστευση προς τις ΗΠΑ, να ενισχύσει τη συνεργασία κατά των καρτέλ ναρκωτικών και να περιορίσει τη γεωπολιτική επιρροή της Κίνας στη Λατινική Αμερική.

Στο Μεξικό, ο Ρούμπιο αναμένεται να ζητήσει πιο στενή συνεργασία σε ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας. Στον Ισημερινό, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα και θα τον ενθαρρύνει να επαναπροσδιορίσει τη στάση της χώρας του απέναντι στην Κίνα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου.

Η περιοδεία αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων επισκέψεων του Ρούμπιο στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον εντείνει την προσοχή της στην ευρύτερη περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για τον πρώτο Λατίνο που αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

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