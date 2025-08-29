Περιοδεία Ρούμπιο σε Μεξικό και Ισημερινό την επόμενη εβδομάδα

Στο Μεξικό, ο Ρούμπιο αναμένεται να ζητήσει πιο στενή συνεργασία σε ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας. Στον Ισημερινό, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα και θα τον ενθαρρύνει να επαναπροσδιορίσει τη στάση της χώρας του απέναντι στην Κίνα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου.
Η περιοδεία αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων επισκέψεων του Ρούμπιο στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον εντείνει την προσοχή της στην ευρύτερη περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για τον πρώτο Λατίνο που αναλαμβάνει το αξίωμα του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.