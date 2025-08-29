Νέα ισραηλινή επίθεση στην Υεμένη: Στόχος υποδομές των Χούθι

Το Ισραήλ πραγματοποίησε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα αεροπορική επίθεση στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά, στοχεύοντας θέσεις που ελέγχονται από τους αντάρτες Χούθι.

Σύμφωνα με αναφορές του πρακτορείου Reuters, οι βομβαρδισμοί έπληξαν μια περιοχή κοντά στο προεδρικό μέγαρο καθώς και ένα κτίριο στη νότια πλευρά της πόλης.

Στρατιωτικές πηγές από την Υεμένη ανέφεραν ότι στο προεδρικό συγκρότημα λειτουργούν κέντρα επιχειρήσεων και αποθήκες πυραύλων, που χρησιμοποιούνται από τους φιλοϊρανούς Χούθι. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες διέψευσαν ότι υπήρξαν απώλειες σε ηγετικά τους στελέχη, παρά τους ισχυρισμούς των ισραηλινών αρχών ότι η επίθεση στόχευε χώρους συγκέντρωσης υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Χούθι, οι οποίοι παρακολουθούσαν τηλεοπτική ομιλία του ηγέτη τους, Άμπντουλ Μάλικ αλ Χούθι.

Η νέα αυτή επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά το προηγούμενο πλήγμα του Ισραήλ στη Σαναά, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως αντίποινα για την εκτόξευση πυραύλων από τους Χούθι προς ισραηλινό έδαφος.