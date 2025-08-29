Ο ΙΜΟ προειδοποιεί: Οι «στόλοι-φάντασμα» απειλούν τη ναυτιλιακή ασφάλεια

Σήμα κινδύνου εξέπεμψε ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Αρσένιο Ντομίνγκες, από τον Παναμά, τονίζοντας ότι οι λεγόμενοι «στόλοι-φάντασμα» τροφοδοτούν το παράνομο εμπόριο, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και υπονομεύουν την παγκόσμια προσπάθεια για απανθρακοποίηση.

Κατά την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στον Παναμά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, μίλησε για τις προκλήσεις στη ναυτιλιακή ασφάλεια, τις παράνομες πρακτικές αλλαγής σημαίας και την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στους κανονισμούς.

Στάθηκε ιδιαίτερα στους αυξανόμενους κινδύνους από πλοία που χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών μέσω της μεταφοράς καυσίμων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Ντομίνγκες προειδοποίησε ότι οι στόλοι-φάντασμα αποτελούν διπλή απειλή: Πλήττουν την ασφάλεια και το δίκαιο εμπόριο, ενώ παράλληλα εμποδίζουν την πορεία προς μηδενικές εκπομπές, αφού λειτουργούν εκτός διεθνούς εποπτείας και περιβαλλοντικών κανόνων.

Όπως εξήγησε, ο ΙΜΟ συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και την ίδια τη ναυτιλιακή βιομηχανία, ώστε να ενισχυθούν τα πρωτόκολλα εκτίμησης κινδύνου και οι διαδικασίες επικοινωνίας.

Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ο Οργανισμός δεν εφαρμόζει κυρώσεις κατά νηολογίων, αλλά φροντίζει να τηρούνται τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και περιβάλλοντος.

«Υιοθετήσαμε ειδικό ψήφισμα για τους στόλους-φάντασμα, καλώντας όλα τα κράτη σημαίας να διασφαλίσουν ότι τα πλοία τους συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γενικός Γραμματέας μίλησε για «κρίσιμη καμπή» στη ναυτιλιακή ασφάλεια, τονίζοντας το τίμημα που πληρώνουν οι ναυτικοί που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε γεωπολιτικές συγκρούσεις και παράνομες πρακτικές.

Αν και οι αιτίες των περιφερειακών επιθέσεων και του παράνομου εμπορίου ξεπερνούν τις αρμοδιότητες του ΙΜΟ, υπογράμμισε ότι ο Οργανισμός οφείλει να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση και να θωρακίσει τα μέτρα προστασίας.

Στην ομιλία του, ο Ντομίνγκες έδωσε επίσης έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας. Υπενθύμισε ότι η στρατηγική του ΙΜΟ προβλέπει μηδενικές εκπομπές έως το 2050, με ενδιάμεσους στόχους για το 2030 και το 2040. Προειδοποίησε όμως ότι χωρίς παγκόσμια συντονισμένα μέτρα, ο κλάδος κινδυνεύει να κατακερματιστεί από μονομερείς πρωτοβουλίες, όπως ο ευρωπαϊκός φόρος άνθρακα για τη ναυτιλία.

«Η ναυτιλία είναι παγκόσμια και χρειάζεται παγκόσμιες λύσεις. Αν δεν δράσει ο ΙΜΟ, οι περιφερειακοί φόροι θα πολλαπλασιαστούν, όπως ήδη βλέπουμε στην Ευρώπη», σημείωσε.