Κάλας από Κοπεγχάγη: Ο Πούτιν εμπαίζει την ειρήνη - Μόνο οι κυρώσεις φέρνουν αποτέλεσμα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, Κάγια Κάλας, συμμετείχε στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ που διεξάγεται στην Κοπεγχάγη, όπου έκανε δηλώσεις με έντονο τόνο σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως τόνισε, η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας συνεχίζει να αποτελεί το κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες των υπουργών, υπογραμμίζοντας ότι οι προσπάθειες για ειρήνη δεν αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα από τη Μόσχα.

«Ο Πούτιν απλώς κοροϊδεύει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά η Κάγια Κάλας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο μόνος τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται το Κρεμλίνο είναι η αυξημένη διεθνής πίεση.

Η Κάλας ανέφερε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία ενός νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αυτό το πακέτο προβλέπει στοχευμένα μέτρα στον ενεργειακό τομέα, επιπλέον «δευτερεύουσες κυρώσεις» κατά το πρότυπο αυτών που εφαρμόζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και περιορισμούς στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να αντλεί οικονομικούς πόρους από τις διεθνείς αγορές.

Επιπλέον, ανέδειξε ως δεύτερο βασικό θέμα της συνάντησης την αμυντική ετοιμότητα της ΕΕ, καλώντας τα κράτη-μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ηγετικό ρόλο σε συγκεκριμένους τομείς του τομέα άμυνας. Ειδική αναφορά έκανε στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει ουσιαστικά τόσο μέσω της εκπαιδευτικής και στρατιωτικής αποστολής της, όσο και μέσω της ενίσχυσης της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Τέλος, η Κάλας σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την απουσία προόδου στην περιοχή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η κατάσταση εκεί παραμένει στάσιμη και ανησυχητική.