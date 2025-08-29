Άμεση δράση για την επιβίωση της βιομηχανίας

Άμεση δράση για τη σωτηρία της όποιας βιομηχανικής βάση έχει μείνει ζήτησε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), και η πρόεδρος του Λουκίας Σαράντη, στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, εν όψει της ΔΕΘ.

Η παρέμβαση του ΣΒΕ εστίασε στην ανάγκη η χώρα μας να υιοθετήσει πλέον ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η Βιομηχανία να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως ανέφερε ο ΣΒΕ, απαιτείται η διαμόρφωση Εθνικής Βιομηχανικής Στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, με διακομματική συναίνεση και συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διασφαλιστούν η στρατηγική αυτονομία, η οικονομική ανθεκτικότητα και η τεχνολογική πρόοδος της πατρίδας μας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, κεντρικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν στρατηγικοί τομείς: εξαγωγές, ψηφιοποίηση, πράσινες τεχνολογίες, έρευνα και καινοτομία και στρατηγικοί κλάδοι: τρόφιμα - ποτά, δομικά υλικά, αμυντική βιομηχανία.

Στο υπόμνημα καταγράφονται στοχευμένες προτάσεις, ιδίως για τη μείωση του υπερβολικού κόστους ενέργειας που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής σε σχέση με άλλες χώρες και τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού με κατάλληλες δεξιότητες.

Επίσης, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα των σύγχρονων και λειτουργικών υποδομών, όπως και η εντατικοποίηση των διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία ενός φιλικότερου περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης και ανάπτυξης της Περιφέρειας με τη δημιουργία συνθηκών και κινήτρων που θα την καθιστούν ελκυστική επιλογή για κατοικία και επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Ο ΣΒΕ κάλεσε, μάλιστα, την Πολιτεία να λάβει άμεσα δράση και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων: Μεταξύ άλλων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά εργαλεία όπως το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την Καθαρή Βιομηχανία, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση σε όλους, αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό πρόβλημα με ολοκληρωμένες πολιτικές κι εκσυγχρονίζοντας την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Με βάση τον ΣΒΕ, η βιομηχανία βρίσκεται στην καρδιά κάθε ισχυρής οικονομίας. Η ελληνική βιομηχανία, παρά τις πολλαπλές εξωγενείς κρίσεις που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, έχει αντέξει και συνεχίζει να αποτελεί σταθερό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής για τη χώρα μας: δημιουργεί το 9% του ΑΕΠ, συμβάλλει στο 72% της αξίας των εξαγωγών αγαθών και προσφέρει σχεδόν 1 στις 4 θέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα.

«Η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας θα πρέπει να αναδειχθεί σε Εθνικό στόχο με διακομματική στήριξη και σαφή πολιτική δέσμευση. Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας περνά από την ενίσχυση της παραγωγικότητας, με επενδύσεις, τεχνολογία και στρατηγικό σχεδιασμό. Η χαμηλή παραγωγικότητα πλήττει την ανταγωνιστικότητα, συμπιέζει τους μισθούς και μειώνει τη δυνατότητα εξαγωγών. Είναι το «σιωπηλό έλλειμμα» που υπονομεύει τη συνολική απόδοση της οικονομίας», αναφέρει ο ΣΒΕ και αναδεικνύει 10 βασικές προτεραιότητες για την υλοποίηση του στόχου:

1. Μείωση του κόστους παραγωγής, κυρίως ενέργειας, ρυθμιστικών χρεώσεων και μη μισθολογικού κόστους.

2. Σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

3. Άρση γραφειοκρατικών και ρυθμιστικών εμπόδιων, που καθυστερούν επενδύσεις και αυξάνουν το κόστος λειτουργίας.

4. Αναβάθμιση των δημόσιων μεταφορικών και λιμενικών υποδομών και δικτύων.

5. Ενίσχυση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, σύνδεση εκπαίδευσης - αγοράς εργασίας.

6. Στρατηγική προώθησης της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης.

7. Ουσιαστική στήριξη της Έρευνας και της Μεταφοράς Τεχνολογίας μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

8. Εστίαση επενδυτικών κινήτρων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

9. Μέτρα επίσπευσης στην απονομή δικαιοσύνης

10. Ενίσχυση και ανάπτυξη Περιφέρειας. Δημιουργία συνθηκών και κινήτρων που καθιστούν την περιφέρεια ελκυστική επιλογή για κατοικία και επιχειρηματική δραστηριοποίηση.

Τρεις προκλήσεις

Από τα σημαντικά ζητήματα που αναδεικνύονται, από τον ΣΒΕ, ξεχωρίζουν ιδίως τρεις μείζονες προκλήσεις για τη βιώσιμη ενίσχυση της βιομηχανίας: το υψηλό κόστος ενέργειας, οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό με κατάλληλες δεξιότητες και η ανάγκη για στοχευμένες παραγωγικές επενδύσεις.

Η ενέργεια

Μεταξύ, άλλων ο ΣΒΕ έκανε λόγο για το ενεργειακό κόστος. “Με δεδομένο ότι η εγχώρια αγορά ενέργειας είναι μακράν η ακριβότερη στην Ευρώπη, θεωρούμε αυτονόητο ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και αξιοποιώντας το νέο Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για την Καθαρή Βιομηχανία-CISAF θα εφαρμόσει αντίστοιχα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους και στήριξης της προσπάθειας βελτίωσης του ανθρακικού αποτυπώματος στη βιομηχανία μας.

Η διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, ιδίως τη στιγμή που η υπόλοιπη Ευρώπη στηρίζει τη βιομηχανία της όσον αφορά το ενεργειακό κόστος (ενώ αντιμετωπίζει ούτως ή άλλως μικρότερο πρόβλημα τιμών ενέργειας), είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, τις εξαγωγές, το εξωτερικό ισοζύγιο και εν τέλει τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής.

Επισημαίνεται ότι η Ιταλία έχει σχεδιάσει μηχανισμό με τον οποίον «δανείζει», υπό ευνοϊκούς όρους, πράσινη ενέργεια στις βιομηχανίες έντασης για 3 έτη με σταθερή τιμή € 65/MWh. Αντίστοιχα μέτρα στήριξης έχουν ανακοινώσει και άλλες χώρες όπως, πρόσφατα, η Γερμανία και το Βέλγιο.

Τέλος είναι σε όλους γνωστό ότι υφίστανται δυσλειτουργίες στην εγχώρια αγορά ενέργειας, που χρήζουν αντιμετώπισης για να μειωθεί το κόστος. Οι εν λόγω δυσλειτουργίες λαμβάνουν χώρα την ώρα που οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών υιοθετούν, η μια μετά την άλλη, μέτρα στήριξης της βιομηχανίας τους, με αιχμή τη μείωση του ενεργειακού κόστους που παραμένει σε όλη την Ευρώπη σημαντικά υψηλότερο από ό,τι στις ΗΠΑ και την Κίνα, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μέτρα

Ο ΣΒΕ προτείνει:

1. Αξιοποίηση του νέου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για την Καθαρή Βιομηχανία-CISAF.

2. Δημιουργία πλαισίου αντιμετώπισης των δυσλειτουργιών της αγοράς ενέργειας.

3. Αναβάθμιση των υποδομών μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας, με στόχο τη βελτιωμένη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό σύστημα.

4. Ενίσχυση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας.

5. Αναθεώρηση του συστήματος διαμόρφωσης τιμών ενέργειας, ώστε να αντανακλά πληρέστερα το πραγματικό κόστος παραγωγής από ΑΠΕ και να περιορίσει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο.

Επενδύσεις

Παράλληλα ο ΣΒΕ αναφέρει ότι, παρά τις θετικές εξελίξεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντικό «επενδυτικό κενό». Είναι γεγονός ότι παρά την σημαντική αύξηση των επενδύσεων δεν υπήρξε αντίστοιχη βελτίωση του δείκτη παραγωγικότητας που παραμένει από τους χαμηλότερους στην ΕΕ

Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λόγος επενδύσεων προς το ΑΕΠ στη χώρα είναι ο χαμηλότερος στην ΕΕ, με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης να βρίσκεται στο 22%. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει, όπως αναφέρει ο ΣΒΕ, την ανάγκη για συνέχιση και εμβάθυνση των προσπαθειών για μεταρρυθμίσεις με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, με έμφαση σε παραγωγικούς και καινοτόμους τομείς. Ζητά, δε, μεταξύ άλλων:

•Πολιτική απόφαση να στηριχθεί η ελληνική βιομηχανία: Να τεθεί στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού μας μοντέλου και να έχει δίπλα της μία αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.

Σταθερότητα και πρόβλεψη: Σταθερό, διαφανές και αξιόπιστο φορολογικό πλαίσιο. Μείωση της φορολογίας, των ασφαλιστικών εισφορών και του κόστους ενέργειας.

Επενδυτικά εργαλεία που λειτουργούν: Ριζική απλοποίηση του Αναπτυξιακού Νόμου και στόχευση των κινήτρων ανά μέγεθος και ρόλο επιχείρησης.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για όλους: Μείωση του κόστους δανεισμού και διευκόλυνση της πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση. Ενεργοποίηση τραπεζών και αναπτυξιακών εργαλείων με όρους αγοράς και διαφάνειας.

Εργασία με προοπτική: Σύνδεση επενδύσεων με τη δημιουργία σταθερών, ποιοτικών θέσεων εργασίας. Βελτίωση του συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, θέμα για το οποίο o ΣΒΕ έχει πραγματοποιήσει μια μεγάλη μελέτη με την Deloitte.

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με παραγωγική βάση: Επενδύσεις στην καινοτομία, στην εξοικονόμηση πόρων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγής.

Δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού για την επιχειρηματικότητα: Απλοποίηση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την επιχειρηματικότητα και η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Και το ΕΒΕΑ

Πριν λίγες μέρες, δε, με κεντρικό μήνυμα την ανάγκη για «μια Ελλάδα που μπορεί να παράγει περισσότερο και καλύτερα», το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), απέστειλε υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις του για την ελληνική οικονομία, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων. Το υπόμνημα σκιαγραφεί μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Ελλάδα, με βασικό σκοπό τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας για την επίτευξη μιας βιώσιμης, εξωστρεφούς και ανθεκτικής ανάπτυξης, που θα διασφαλίζει όρους ευημερίας και προόδου για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.