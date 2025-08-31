Γροιλανδία: Επίσκεψη Γάλλου ΥΠΕΞ εν μέσω αμερικανικών πιέσεων

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, έφτασε χθες (30/8) στη Νουούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, με σκοπό να εκφράσει τη στήριξη της Γαλλίας στον λαό του νησιού, το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία να προσαρτήσει.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται μετά από αποκαλύψεις της δανικής τηλεόρασης ότι τρεις Αμερικανοί, που σχετίζονται με τον Τραμπ, είχαν εμπλακεί σε προσπάθειες επιρροής στη Γροιλανδία. Ως αποτέλεσμα, το δανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Αμερικανό επιτετραμμένο να δώσει εξηγήσεις.

Ο Μπαρό βρίσκεται στο νησί κατόπιν πρόσκλησης της υπουργού Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Βίβιαν Μότσφελντ. Σύμφωνα με το γαλλικό ΥΠΕΞ, η επίσκεψη αυτή αποσκοπεί στο να αναδείξει το βάθος των φιλικών σχέσεων και την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τη Δανία, τη Γροιλανδία και τον λαό της, εν μέσω των τρεχουσών προκλήσεων.

Κατά την άφιξή του στη Νουούκ, ο Μπαρό επισκέφθηκε το γαλλικό πολεμικό πλοίο BSAM Garonne, επισημαίνοντας ότι, παρότι η περιοχή είναι απομακρυσμένη, αντιμετωπίζει νέα είδη συγκρούσεων και επιθετικότητας. Τόνισε τη σημασία της παρουσίας της Γαλλίας ως σημαντικής ναυτικής δύναμης στην περιοχή.

Σήμερα (31/8), ο Μπαρό θα έχει συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντρικ Νίλσεν, και την ΥΠΕΞ Μότσφελντ, ακολουθούμενες από συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Μακρόν είχε επισκεφθεί τη Γροιλανδία τον Ιούνιο, εκφράζοντας την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς το νησί και κατακρίνοντας την επιθυμία του Τραμπ να το προσαρτήσει. Μετά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, ο Τραμπ επανέλαβε πως η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια και επιθυμεί την απόκτησή της.

Σημειώνεται πως η Γροιλανδία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να πωληθεί και θα αποφασίσει η ίδια για το μέλλον της. Το νησί, πρώην αποικία της Δανίας, εντάχθηκε σε αυτή το 1953, κερδίζοντας μερική αυτονομία το 1979, αν και η Κοπεγχάγη διατηρεί τον έλεγχο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και νομισματικής πολιτικής, ενώ παρέχει ετήσια οικονομική ενίσχυση περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Το 2009, η Γροιλανδία απέκτησε το δικαίωμα πλήρους ανεξαρτησίας μετά από δημοψήφισμα, αλλά δεν την έχει υλοποιήσει, φοβούμενη για τη μείωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.