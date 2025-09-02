Ρωσία: Περισσότερα από 300 άτομα εκκενώθηκαν μετά από ουκρανική επίθεση στο Ροστόφ – Τρεις τραυματίες

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Περισσότεροι από 300 άνθρωποι εκκενώθηκαν από τα διαμερίσματά τους κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από επίθεση ουκρανικών drones στην πρωτεύουσα της περιοχής του Ροστόφ, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης την Τρίτη (2/9).

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες αεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 13 ουκρανικά drones πάνω από την περιοχή του Ροστόφ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν ανέφερε πόσα drones εντοπίστηκαν.

«Ένα μη εκραγέν (drone) βλήμα ανακαλύφθηκε σε ένα από τα διαμερίσματα», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιοχής του Ροστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ, στο Telegram. «Ως προληπτικό μέτρο, οι 320 κάτοικοι του κτηρίου εκκενώθηκαν».

Η επίθεση προκάλεσε ζημιές σε πολλά πολυκατοικίες στην πόλη Ροστόφ-να-Ντον, πρόσθεσε. Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, τραυματίστηκαν ελαφρά.

Ο δήμαρχος του Ροστόφ-να-Ντον, Αλεξάντρ Σκριάμπιν, δήλωσε ότι οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ένα σχολείο, ενώ ειδικοί στην εξουδετέρωση βομβών απομάκρυναν το βλήμα.