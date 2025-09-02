Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών στον 31ο Φοιτητικό Διαγωνισμό της Οικονομικής Επιθεώρησης

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Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης, θεσμός που έχει αναδείξει περισσότερους από 470 φοιτητές και φοιτήτριες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, επιστρέφει για 31η συνεχή χρονιά.

Το φετινό θέμα είναι: «Βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος της παγκοσμιοποίησης;»

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν ατομικές ή ομαδικές επιστημονικές εργασίες επιλέγοντας μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Από-παγκοσμιοποίηση: γεωπολιτική ή οικονομική διάσταση;

Το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Η προσαρμογή της Ελλάδας και των ελληνικών επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 20 Σεπτεμβρίου 2025. Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής φόρμας.

Μετά το πέρας της προθεσμίας, οι εργασίες θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και του επιχειρηματικού κόσμου. Οι τρεις καλύτερες εργασίες θα βραβευθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2025.

Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός της Οικονομικής Επιθεώρησης, με ιστορία 31 ετών, συνεχίζει να συνδέει την ακαδημαϊκή κοινότητα με τον επιχειρηματικό κόσμο, αναδεικνύοντας τις ιδέες και τις προτάσεις της νέας γενιάς.

Υπο την Αιγίδα

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Επιτροπή Αξιολόγησης 31ου Φοιτητικού Διαγωνισμού

Νίκος Βέττας

Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ και Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αλεξάνδρα Βοβολίνη

Εκδότρια-Διευθύνουσα σύμβουλος, Εκδόσεων Κέρκυρα economia Publishing; Ιδρύτρια του Φοιτητικού Διαγωνισμού (1994)

Παναγιώτης Λιαργκόβας

Πρόεδρος του ΚΕΠΕ και του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας,

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος

Δημήτριος Α. Σωτηρόπουλος

Καθηγητής της πολιτικής επιστήμης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ

Υποστηρικτές

Aegean Airlines | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος | Ελίν

Περισσότερες πληροφορίες και φόρμα συμμετοχής:

https://www.economia.gr/31os- foititikos-diagonismos-2025