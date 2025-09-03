«Πρεμιέρα» για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών myΔΕΔΔΗΕ services, μέσω της οποίας όλοι οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα προς το ΔΕΔΔΗΕ εύκολα, άμεσα και χωρίς φυσική παρουσία.

Η πρώτη διαθέσιμη υπηρεσία, από τις 3 Σεπτεμβρίου 2025, είναι η «Αίτηση Νέας Σύνδεσης Χαμηλής Τάσης», η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους, με πλήρη ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας και χωρίς χρονοβόρες επισκέψεις σε καταστήματα.

Η νέα πλατφόρμα αποτελεί βασικό βήμα στη στρατηγική ψηφιοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ και στοχεύει στη σημαντική αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Μέσα από ένα προσωποποιημένο περιβάλλον, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν συγκεντρωτικά όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία τους, έχοντας άμεση εικόνα σε πραγματικό χρόνο για κάθε στάδιο εξέλιξης, ακόμη και σε περιπτώσεις που απαιτούνται εγκρίσεις άλλων φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εφαρμογής χρειάστηκε συντονισμένη προσπάθεια όλων των αρμόδιων διευθύνσεων του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς η δημιουργία της προϋπέθετε μια εκτενή και απαιτητική διαδικασία προετοιμασίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αναστάσιος Μάνος, δήλωσε σχετικά: «Το myΔΕΔΔΗΕ services αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση του οράματός μας για έναν ΔΕΔΔΗΕ ψηφιακά αναβαθμισμένο και απόλυτα πελατοκεντρικό. Πρόταγμά μας είναι η παροχή άμεσων, λειτουργικών και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη. Αξιοποιούμε με σταθερότητα τις νέες τεχνολογίες, τόσο για να «επιχτίσουμε» ένα ανθεκτικό και έξυπνο δίκτυο, το οποίο θα υποστηρίξει την πράσινη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, όσο και για την παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σειράς νέων υπηρεσιών που θα προστεθούν σταδιακά. Μέχρι το τέλος του 2025 θα είναι διαθέσιμες οι βασικές λειτουργίες, όπως αιτήσεις για αύξηση ή μείωση ισχύος, χορήγηση νυχτερινού τιμολογίου, ενοποίηση ή διαχωρισμό παροχών, καθώς και σύνδεση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.