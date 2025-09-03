ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Πρεμιέρα» για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:36 - 03 Σεπ 2025

«Πρεμιέρα» για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η νέα ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης πελατών myΔΕΔΔΗΕ services, μέσω της οποίας όλοι οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα προς το ΔΕΔΔΗΕ εύκολα, άμεσα και χωρίς φυσική παρουσία.

Η πρώτη διαθέσιμη υπηρεσία, από τις 3 Σεπτεμβρίου 2025, είναι η «Αίτηση Νέας Σύνδεσης Χαμηλής Τάσης», η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να καταθέτουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους, με πλήρη ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας και χωρίς χρονοβόρες επισκέψεις σε καταστήματα.

Η νέα πλατφόρμα αποτελεί βασικό βήμα στη στρατηγική ψηφιοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ και στοχεύει στη σημαντική αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη. Μέσα από ένα προσωποποιημένο περιβάλλον, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν συγκεντρωτικά όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία τους, έχοντας άμεση εικόνα σε πραγματικό χρόνο για κάθε στάδιο εξέλιξης, ακόμη και σε περιπτώσεις που απαιτούνται εγκρίσεις άλλων φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εφαρμογής χρειάστηκε συντονισμένη προσπάθεια όλων των αρμόδιων διευθύνσεων του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς η δημιουργία της προϋπέθετε μια εκτενή και απαιτητική διαδικασία προετοιμασίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Αναστάσιος Μάνος, δήλωσε σχετικά: «Το myΔΕΔΔΗΕ services αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση του οράματός μας για έναν ΔΕΔΔΗΕ ψηφιακά αναβαθμισμένο και απόλυτα πελατοκεντρικό. Πρόταγμά μας είναι η παροχή άμεσων, λειτουργικών και εύχρηστων ψηφιακών εργαλείων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη. Αξιοποιούμε με σταθερότητα τις νέες τεχνολογίες, τόσο για να «επιχτίσουμε» ένα ανθεκτικό και έξυπνο δίκτυο, το οποίο θα υποστηρίξει την πράσινη ενεργειακή μετάβαση της χώρας, όσο και για την παροχή υπηρεσιών που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σειράς νέων υπηρεσιών που θα προστεθούν σταδιακά. Μέχρι το τέλος του 2025 θα είναι διαθέσιμες οι βασικές λειτουργίες, όπως αιτήσεις για αύξηση ή μείωση ισχύος, χορήγηση νυχτερινού τιμολογίου, ενοποίηση ή διαχωρισμό παροχών, καθώς και σύνδεση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καθυστερεί η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Vidavo – Αναμένεται νέα ανακοίνωση
Ανακοινώσεις

Καθυστερεί η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Vidavo – Αναμένεται νέα ανακοίνωση

Ο Όμιλος ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ στο Cannes Yachting Festival 2025 με νέα μοντέλα και καινοτόμα προγράμματα
Ναυτιλία

Ο Όμιλος ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ στο Cannes Yachting Festival 2025 με νέα μοντέλα και καινοτόμα προγράμματα

Κεραμέως: Η αγορά εργασίας αλλάζει – Το 13ωρο είναι νόμιμο, αλλά όχι υποχρεωτικό
Πολιτική

Κεραμέως: Η αγορά εργασίας αλλάζει – Το 13ωρο είναι νόμιμο, αλλά όχι υποχρεωτικό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν
Ανεμοδείκτης

Μόνοι τους ρωτούν, μόνοι τους απαντούν

ΔΕΔΔΗΕ: Επιταχύνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Στο επίκεντρο η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Επιταχύνεται η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Στο επίκεντρο η καταπολέμηση των ρευματοκλοπών

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σέιχ Σου: Μεγάλο έργο υπογειοποίησης γραμμών, άνω των 8 εκατ. ευρώ, από τον ΔΕΔΔΗΕ

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα
Ειδήσεις

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:41

Ελβετία: Αισιόδοξα μηνύματα Βανς για την «ιστορική συνάντηση» ΗΠΑ-Ιράν – Προτάσσει τον Λίβανο η Τεχεράνη

Ειδήσεις
21/06/2026 - 16:17

Δέκα χρόνια μετά το Brexit οι Βρετανοί το ξανασκέφτονται – Θετική η ΕΕ σε ενδεχόμενη επιστροφή

Magazino
21/06/2026 - 15:44

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Magazino
21/06/2026 - 15:15

«Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»: Οι βραβευμένες ταινίες από τις Νύχτες Πρεμιέρας ταξιδεύουν στα μουσεία του ΠΙΟΠ

Magazino
21/06/2026 - 14:48

Από το Ηρώδειο μέχρι το Παγκράτι: Η Αθήνα γιορτάζει (δωρεάν) την Ημέρα της Μουσικής

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ