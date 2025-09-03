Το νέο δικαστικό έτος στην Αθήνα ξεκινά με αποχή των δικηγόρων - Ποια είναι τα αιτήματά τους

Το δικαστικό έτος στην Αθήνα πρόκειται να ξεκινήσει με κινητοποιήσεις, καθώς οι δικηγόροι της πρωτεύουσας έχουν ανακοινώσει αποχή από τα καθήκοντά τους την πρώτη ημέρα των δικαστηρίων, δηλαδή στις 16 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), το οποίο ενέκρινε πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ενόψει και της παρουσίας του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπου παραδοσιακά ανακοινώνονται οικονομικά μέτρα και πολιτικές κατευθύνσεις.

Κύρια αιτήματα τους είναι η μη αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ, που παραμένει στις 10.000 €, όταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ξεπερνά τις 30.000 €, οι εξαγγελίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για αλλαγές στην άσκηση και την επαγγελματική εξέλιξη των δικηγόρων, η ίδρυση ιδιωτικών Νομικών Σχολών, που θεωρούν ότι υποβαθμίζουν τις νομικές σπουδές και η πρόθεση επιβολής μέτρου κράτησης των τηλεφώνων τους κατά την είσοδο σε ανακριτικά γραφεία, απέναντι στο οποίο δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να απέχουν από τις ανακρίσεις.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το ΔΣ του ΔΣΑ κατά τη συνεδρίαση του στις 2.9.2025 έλαβε τις εξής αποφάσεις :

Α] Το ΔΣ του ΔΣΑ αποφάσισε την αποχή των μελών του στις 16.9.2025, πρώτη ημέρα του δικαστικού έτους, κάνοντας δεκτή τη σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας https://tinyurl.com/3ky934ew , ενόψει παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σάββατο και διαμαρτύρεται για μία ακόμη φορά λόγω του κυβερνητικού εμπαιγμού για:

- Τη μη αύξηση του ορίου της απαλλαγής ΦΠΑ για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, τη στιγμή που σε όλες σχεδόν τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όριο αυτό υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Στην ίδια κατεύθυνση καλεί την Κυβέρνηση:

α) να καταργήσει το τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης του «νόμου Χατζηδάκη»,

β) να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστηριακές υποθέσεις και γ) να θεσπίσει την υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου σε εμπράγματες και ενοχικές δικαιοπραξίες.

- Επίσης διαφωνεί με τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναθεώρηση του καθεστώτος της άσκησης και της προαγωγικής εξέλιξης των δικηγόρων, καθόσον αυτά άπτονται της αυτορρύθμισης του δικηγορικού επαγγέλματος και ουχί της κρατικής λειτουργίας, και δη χωρίς καμία προηγούμενη πρόσκληση για θεσμικό διάλογο με το δικηγορικό σώμα και μολονότι ήδη υφίσταται αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία έχει συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης χωρίς ωστόσο να τεθούν τα θέματα αυτά εκεί προς συζήτηση.

Ο ΔΣΑ θεωρεί ότι τα άνω ζητήματα απαιτούν συνολική και ουχί αποσπασματική αντιμετώπιση και ότι η σχετική φιλολογία μετακύλισης των ευθυνών για την καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης στον πληθωρισμό των δικηγόρων είναι άκρως αποπροσανατολιστική, παντελώς αβάσιμη βάσει των στοιχείων που έχει στα χέρια του το Υπουργείο και συνεπώς λαϊκιστικού χαρακτήρα.

Υπέρ της αποχής ψήφισαν:

ο Πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός, η Αντιπρόεδρος Μαρινέττα Γούναρη - Χατζησαράντου, ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης Καλαντζόπουλος, η Γενική Γραμματέας Χριστίνα Τσαγκλή, ο Σύμβουλος Ταμίας Ιωάννης Αβαρκιώτης και οι Σύμβουλοι: Ευστάθιος Αναλυτής, Ευάγγελος Αυγουλάς, Άννα Ζουρνατζή, Χρήστος Κακλαμάνης, Γεώργιος Κλεφτοδήμος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Δημήτριος Λυρίτσης, Θεόδωρος Μαντάς, Αλέξανδρος Μαντζούτσος και Χριστίνα Πέλκα.

Οι Σύμβουλοι: Δημήτριος Αναστασόπουλος, Φώτιος Γιαννούλας, Σωτήριος Διαμαντόπουλος, Θωμάς Καμενόπουλος, Στυλιανός Λεριός, Χρυσούλα (Χρυσή) Μαρινάκη και Χρίστος (Τίτος) Χριστόπουλος, ψήφισαν ναι στο πλαίσιο της απόφασης όχι στην αποχή.

Οι Σύμβουλοι: Αναστασία Ματσούκα και Αναστασία Σταυροπούλου ψήφισαν ναι στην αποχή, λευκό στο πλαίσιο (θα αποστείλουν αντιπαραθετική πρόταση).

Αντιπαραθετική πρόταση υπέβαλε ο Σύμβουλος Αντώνιος Αντανασιώτης, με την οποία εισηγείται την κήρυξη διήμερης καθολικής αποχής κατά τις δύο πρώτες ημέρες έναρξης του νέου δικαστικού έτους με προκήρυξη παράλληλα Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου και με διευρυμένο διεκδικητικό πλαίσιο (θα αποστείλει αντιπαραθετική πρόταση)

. Β] ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Το ΔΣ του ΔΣΑ επ’ αφορμή πρόσφατων δημοσιεύσεων που ερείδονται σε στοιχεία αναρτημένα στον σχετικό ιστότοπο για τα προγράμματα σπουδών κάποιων Ιδιωτικών Νομικών Σχολών που πρόσφατα εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΕΘΑΑΕ), εκφράζει:

α) την κατηγορηματική αντίθεση στην υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών, μέσω τέτοιων προγραμμάτων ελλιπούς νομικής πληρότητας,

β) με την αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Χώρας, γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας.

Αποφάσισε να ζητήσει αντίγραφα του φακέλου αδειοδότησης, για να ελέγξει το σύνολο των κατά νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων καθώς και των εγκριθέντων προγραμμάτων των τριών νέων Ιδιωτικών Νομικών Σχολών της Χώρας.

Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί η βασιμότητα των αναρτήσεων για Προγράμματα Σπουδών που έχουν τυχόν εγκριθεί ή η έλλειψη απαιτούμενων, εν μέρει ή εν όλω, δικαιολογητικών, θα προβεί σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των εκδοθησόμενων τυχών Υπουργικών Αποφάσεων.

Υπέρ ψήφισαν:

ο Πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός, η Αντιπρόεδρος Μαρινέττα Γούναρη - Χατζησαράντου, ο Αντιπρόεδρος Μιχάλης Καλαντζόπουλος, η Γενική Γραμματέας Χριστίνα Τσαγκλή, ο Σύμβουλος Ταμίας Ιωάννης Αβαρκιώτης και οι Σύμβουλοι: Ευστάθιος Αναλυτής, Δημήτριος Αναστασόπουλος, Ευάγγελος Αυγουλάς, Σωτήριος Διαματόπουλος, Άννα Ζουρνατζή, Χρήστος Κακλαμάνης, Θωμάς Καμενόπουλος, Γεώργιος Κλεφτοδήμος, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, Στυλιανός Λεριός, Δημήτριος Λυρίτσης, Θεόδωρος Μαντάς, Αλέξανδρος Μαντζούτσος, Χρυσούλα (Χρυσή) Μαρινάκη, Χριστίνα Πέλκα και Χρίστος (Τίτος) Χριστόπουλος.

Οι Σύμβουλοι: Αναστασία Ματσούκα και Αναστασία Σταυροπούλου θα καταθέσουν αντιπαραθετική πρόταση.

Αντιπαραθετική πρόταση υπέβαλε ο Σύμβουλος Αντώνιος Αντανασιώτης με την οποία εισηγείται τη διεκδίκηση του αιτήματος της κατάργησης του Νόμου για την ίδρυση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων.

Γ. ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΣΗ Το ΔΣ του ΔΣΑ αφού έλαβε υπόψη το από 7.8.2025 Δελτίο Τύπου του Αρείου Πάγου επικύρωσε τη σχετική από 8.8.2025 Απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας για το άνω ζήτημα https://tinyurl.com/5n8necua ,αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ έτι περαιτέρω την αποχή των πληρεξουσίων δικηγόρων καθώς και των δικηγόρων του καταλόγου της Νομικής Βοήθειας από το συγκεκριμένο στάδιο της ποινικής προδικασίας σε περίπτωση που τύχει εφαρμογής τέτοιο μέτρο σε διαδικασία κύριας ανάκρισης.