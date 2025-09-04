Μέχρι το τέλος του 2025 θα υπογραφεί η συμφωνία ΕΕ - Mercosur

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που συμμετέχουν στο Mercosur (Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη) βρίσκονται ένα βήμα πριν τη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες ζώνες ελεύθερου εμπορίου παγκοσμίως. Μετά την υποχώρηση των αντιρρήσεων από τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία, οι οποίες εξέφραζαν ανησυχίες για αθέμιτο ανταγωνισμό στα κτηνοτροφικά προϊόντα, η συμφωνία προχωρά προς υπογραφή.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, τα σχετικά έγγραφα έχουν σταλεί στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο οι τελικές υπογραφές να μπουν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Η μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στον κόσμο

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η νέα ζώνη θα αφορά περισσότερους από 700 εκατομμύρια ανθρώπους, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη στο είδος της διεθνώς. Η συμφωνία στοχεύει στην κατάργηση δασμών και εμπορικών περιορισμών μεταξύ ΕΕ και Mercosur, ενώ στέλνει και ένα σαφές μήνυμα αντίθεσης στη δασμολογική πολιτική του τότε Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ενίσχυση ευρωπαϊκής επιρροής και οικονομίας

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα μπορούσε να αυξήσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τη Νότια Αμερική έως και 39%, φτάνοντας συνολική αξία 49 δισ. ευρώ ετησίως, με αποτέλεσμα να στηριχθούν περισσότερες από 440.000 θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη. Ωφελημένοι κλάδοι θα είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η παραγωγή μηχανημάτων και η φαρμακοβιομηχανία. Ενδεικτικά, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων στη Mercosur σήμερα επιβαρύνονται με δασμούς 35%.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι τόσο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις όσο και ο αγροδιατροφικός τομέας θα επωφεληθούν από χαμηλότερους δασμούς και μειωμένα κόστη, γεγονός που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και την απασχόληση. Παράλληλα, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις, Κάγια Κάλας, τόνισε πως η συμφωνία είναι κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας και επιρροής στη διεθνή σκηνή.

Αντιδράσεις και μέτρα προστασίας για τους αγρότες

Οι αντίπαλοι της συμφωνίας προειδοποιούν ότι θα οδηγήσει σε καταστροφικό ανταγωνισμό για τους Ευρωπαίους αγρότες και σε περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως αποψίλωση τροπικών δασών στη Νότια Αμερική. Ωστόσο, η Κομισιόν και η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτουν τις ανησυχίες ως υπερβολικές. Υπογραμμίζουν ότι τα γεωργικά προϊόντα από τη Mercosur θα υπόκεινται σε ποσοστώσεις. Για παράδειγμα, οι εισαγωγές βοείου κρέατος θα περιοριστούν στο 1,5% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ, ενώ για τα πουλερικά το όριο θα είναι 1,3%.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μηχανισμών προστασίας, όπως ένα ταμείο ύψους 6,3 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων στην αγορά.

Έκκληση από τον επιχειρηματικό κόσμο

Ο επιχειρηματικός κόσμος στη Γερμανία πιέζει για άμεση ολοκλήρωση της επικύρωσης. Ο Ντιρκ Γιαντούρα, πρόεδρος του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Χονδρικής, Εξωτερικού Εμπορίου και Υπηρεσιών (BGA), τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί μια ιστορική και ίσως τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη να εδραιώσει ισχυρό ρόλο στη Νότια Αμερική. Όπως σημείωσε, όποιος συνεχίζει να διστάζει, θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργασίας και την ευημερία της Ευρώπης για χάρη μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων.