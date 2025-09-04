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Ισραήλ: Στα χέρια του στρατού το 40% της Γάζας - Ο IDF υπόσχεται «τελική νίκη» έναντι στη Χαμάς
Ειδήσεις
22:45 - 04 Σεπ 2025

Ισραήλ: Στα χέρια του στρατού το 40% της Γάζας - Ο IDF υπόσχεται «τελική νίκη» έναντι στη Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει θέσει υπό τον έλεγχό του περίπου το 40% της πόλης της Γάζας και ότι τις επόμενες ημέρες θα ενταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ήδη εγκαταλείψει τις εστίες τους, ωστόσο αρκετοί εξακολουθούν να παραμένουν μέσα στην κατεστραμμένη πόλη, αψηφώντας τις εντολές απομάκρυνσης. «Αυτήν τη φορά δεν πρόκειται να φύγω από το σπίτι μου. Θέλω να πεθάνω εδώ. Δεν έχει σημασία αν μείνουμε ή φύγουμε. Δεκάδες χιλιάδες από όσους εγκατέλειψαν σκοτώθηκαν επίσης από το Ισραήλ…», δήλωσε στο Reuters η Ουμ Ναντέρ, μητέρα πέντε παιδιών.

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων, κυρίως μέσα στην πόλη όπου ο στρατός προελαύνει προς το κεντρικό της τμήμα.

«Συνεχίζουμε να στοχεύουμε τις υποδομές της Χαμάς. Μέχρι σήμερα έχουμε καταλάβει το 40% της πόλης της Γάζας», δήλωσε ο Ντεφρίν σε συνέντευξη Τύπου, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση των επιχειρήσεων. «Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε τη Χαμάς παντού» μέχρι την τελική νίκη και την επιστροφή όλων των ομήρων, πρόσθεσε.

Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, παρά τη διεθνή κατακραυγή αλλά και τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί από πολιτικούς και υψηλόβαθμους αξιωματικούς στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το AFP από επίσημες πηγές. Από τους 251 ομήρους που είχαν απαχθεί τότε, 47 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ 25 από αυτούς έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Από την έναρξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων έχουν σκοτωθεί πάνω από 63.500 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.

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