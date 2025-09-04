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Μυστήριο στη Μεσόγειο: Ακινητοποιήθηκε ρωσικό ρυμουλκό και ένα υποβρύχιο
Ναυτιλία
23:15 - 04 Σεπ 2025

Μυστήριο στη Μεσόγειο: Ακινητοποιήθηκε ρωσικό ρυμουλκό και ένα υποβρύχιο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Ένα ρωσικό ρυμουλκό και πιθανότατα το υποβρύχιο που συνόδευε παρέμειναν ακινητοποιημένα για περίπου 24 ώρες σε θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σικελίας και Μάλτας στις 3 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με παρακολούθηση του ιστότοπου ItaMilRadar. 

Το ρυμουλκό Jakob Grebelsky, που ανήκει στο ρωσικό ναυτικό, καταγράφηκε να σταματά ξαφνικά την πορεία του προς τα δυτικά, σε σημείο που θεωρείται κομβικό για τη ναυσιπλοΐα και την πρόσβαση στον Ατλαντικό μέσω Γιβραλτάρ.

Τα δεδομένα πλοήγησης δείχνουν ότι το σκάφος είχε ως προορισμό την έξοδο από τη Μεσόγειο και κινούνταν με ταχύτητα που του επέτρεπε να καλύπτει 250 ναυτικά μίλια την ημέρα, γεγονός που κάνει την παρατεταμένη στάση ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, με κύματα γύρω στο ένα μέτρο, κάτι που αποκλείει την πιθανότητα να σταμάτησε λόγω καιρού.

Η απουσία ανακοινώσεων από τη Μόσχα αφήνει ανοιχτά τα σενάρια για τεχνική βλάβη ή σκόπιμη επιχειρησιακή παύση, πιθανόν για να συντονιστεί η πορεία του υποβρυχίου Novorossky που θεωρείται ότι συνόδευε το ρυμουλκό.

Η παρουσία ιταλικού αεροσκάφους επιτήρησης ATR P-72A πάνω από την περιοχή υπογραμμίζει το ενδιαφέρον των ιταλικών αρχών για το περιστατικό. Το αεροσκάφος πραγματοποίησε κύκλους για αρκετή ώρα πάνω από το σημείο, πιθανότατα για να παρακολουθήσει τις κινήσεις των ρωσικών μονάδων.

Η Ιταλία έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια τις επιχειρήσεις εναέριας επιτήρησης στη Μεσόγειο, καθώς οι κινήσεις ρωσικών πλοίων και υποβρυχίων προκαλούν ανησυχία σε ΝΑΤΟϊκές χώρες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η Μόσχα έχει αυξήσει τη ναυτική της παρουσία στην περιοχή.

Αν και το ρωσικό ρυμουλκό συνέχισε την πορεία του προς τα δυτικά μετά τη στάση, το περιστατικό καταγράφηκε από αρκετούς παρατηρητές ως ένδειξη πιθανών τεχνικών προβλημάτων ή επιχειρησιακής δραστηριότητας που δεν ανακοινώνεται επισήμως.

Η Μεσόγειος παραμένει πεδίο ανταγωνισμού και παρακολούθησης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, με τα Στενά της Σικελίας να αποτελούν κρίσιμο σημείο διέλευσης για πολεμικά και εμπορικά πλοία.

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