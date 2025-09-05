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Bloomberg: Η ΕΚΤ τελείωσε με τις μειώσεις επιτοκίων
Ειδήσεις
10:28 - 05 Σεπ 2025

Bloomberg: Η ΕΚΤ τελείωσε με τις μειώσεις επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ολοκληρώσει τις μειώσεις των επιτοκίων, σύμφωνα με σχετική έρευνα του Bloomberg, ενώ επίσης εκτιμάται ότι ο στόχος του πληθωρισμού θα διατηρηθεί στο 2% μεσοπρόθεσμα. 

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα, το επιτόκιο καταθέσεων θα μείνει στο 2% μέχρι τουλάχιστον τα τέλη του 2026. Μάλιστα, το 1/4 των συμμετεχόντων αναμένει ακόμα και μία ή περισσότερες αυξήσεις, στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με τις εκτιμήσεις των επενδυτών που δεν στοιχηματίζουν σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής φέτος.

"Για τώρα, το ΔΣ μπορεί να τηρήσει στάση αναμονής" σημείωσε ο Luca Mezzomo, επικεφαλής της μακροοικονομικής έρευνας στην Intesa Sanpaolo. Εντούτοις, συμπλήρωσε ότι "η έλλεψη ανάκαμψης στην εγχώρια ζήτηση και νέα αρνητικά σοκ από το εξωτερικό θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες μειώσεις επιτοκίων αργότερα".

Πάνω από το 1/5 των οικονομολόγων περιμένει τουλάχιστον μία μείωση μέχρι το τέλος του Μαρτίου.

Ο Mezzomo αναμένει μία τελική κίνηση από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο, οπότε και θα μπορούσε να διαμορφώσει τα επιτόκια στο 1,7%.

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