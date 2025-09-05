Όλα τα βλέμματα στραμμένα σε οικονομικά δεδομένα, DBRS και εξαγγελίες ΔΕΘ

Με τον "πήχη" ψηλά για τις ανακοινώσεις του "πακέτου της ΔΕΘ", που θα γίνουν το Σάββατο (6/9), δύο σημαντικές ανακοινώσεις σήμερα για την πορεία της οικονομίας δίνουν “στίγμα”.

Ο λόγος για την δημοσιοποίηση, το μεσημέρι, των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία του ΑΕΠ το β΄ τριμήνου, αλλά και η αξιολόγηση της DBRS Morningstar για τις προοπτικές της Ελλάδας το 2026.

Στο μέτωπο του ΑΕΠ ο πήχης έχει μπει στο 2,3% από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια η πορεία υλοποίησής του καθορίζει και τα δημοσιονομικά "μαξιλάρια" όπου πατούν και οι παροχές.

Σημειώνεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2025 είχε κλείσει με ανάπτυξη 2,2%. Τα ,δε, δεδομένα και στατιστικά για τη μέχρι τώρα πορεία της οικονομίας (λιανικό εμπόριο, οικοδομή, biomhxan;ia, επενδύσεις κτλ) έχουν μικτή εικόνα.

Πιο συγκεκριμένα, οριακή αύξηση 0,5% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Ιούνιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών κινήθηκε ανοδικά κατά 2,4%.

Ωστόσο, μείωση 5,6% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον Μάιο εφέτος, καθώς ο τζίρος κινήθηκε καθοδικά στην πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 5,6% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 σημείωσε μείωση 1,7%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση 4,4% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 σημείωσε μείωση 1,1%. Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,1% τον Μάιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025.

Η οικοδομή

Ένεκα του ΝΟΚ, μείωση 31,4% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφηκε τον Απρίλιο εφέτος, στο σύνολο της χώρας, καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον συγκεκριμένο μήνα εκδόθηκαν 2.303 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 416.177 m2 επιφάνειας και 1.761.106 m3 όγκου. Παρουσιάζοντας μείωση κατά 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 31,2% στην επιφάνεια και κατά 31,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Το α’ τετράμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 26,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,6% στην επιφάνεια και κατά 32,8% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2024.

Ο τουρισμός

Στο μέτωπο του τουρισμού, που λειτουργεί ως βασικός “πυλώνας” της οικονομίας, θετικά είναι τα μηνύματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 8,11% το β΄τρίμηνο από συρρίκνωση -32,7% το α’ τρίμηνο 2025, λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών και κατά βάση των τουριστικών εισπράξεων (+13% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024) και συρρίκνωσης των πληρωμών κυρίως στις μεταφορές (-11,29%).

Σε σχέση, επίσης, με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, οι οποίες με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος, κατέγραψαν αύξηση 76% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2024 καθώς διαμορφώθηκαν στα 1,54 δισ. ευρώ από 879 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Επίσης με βάση όσα έχει αναφέρει ο αν. υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Παπαθανάσης σε σχέση με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ποσοστό των ενταγμένων έργων ήδη ανέρχεται στο 84%, ήτοι σε 14.399.694.974 ευρώ.

Επίσης έχει αναφέρει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 το Ταμείο Ανάκαμψης ξεπέρασε κατά 3% τον στόχο απορρόφησης στο ΠΔΕ καλύφθηκε ο στόχος κατά 98%, η χώρα παραμένει πρώτη στους πόρους των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης ως ποσοστό του ΑΕΠ και έχει ήδη εκταμιευθεί πάνω από το 50% των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος.

Την όλη εικόνα πάντως θα έρθει να συμπληρώσει η ανακοίνωση τα μεσάνυχτα της εκτίμησης του Οίκου Αξιολόγησης DBRS Morningstar για τις προοπτικές της Ελλάδας το 2026. Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί και στις σχετικές παρατηρήσεις που θα κάνει για τις μεταρρυθμίσεις και τους κινδύνους.