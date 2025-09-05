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ΗΠΑ-Ιαπωνία: Συμφωνία για εμπορική συμφωνία με δασμούς 15% - Έντονες επιφυλάξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία
Ειδήσεις
08:44 - 05 Σεπ 2025

ΗΠΑ-Ιαπωνία: Συμφωνία για εμπορική συμφωνία με δασμούς 15% - Έντονες επιφυλάξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Πέμπτη (4/9) εκτελεστικό διάταγμα για την εφαρμογή της νέας εμπορικής συμφωνίας με την Ιαπωνία, η οποία επιβάλλει βασικό δασμό 15% στα περισσότερα ιαπωνικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων.

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί τον Ιούλιο, έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και συνεχείς διαβουλεύσεις για τις λεπτομέρειες, μέχρι την τελική υπογραφή της.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Τόκιο δεσμεύτηκε να επενδύσει 550 δισεκατομμύρια δολάρια σε έργα που θα επιλέξει η αμερικανική κυβέρνηση και να αυξήσει σημαντικά τις αγορές αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, όπως καλαμπόκι και σόγια, καθώς και εμπορικών αεροσκαφών και αμυντικού εξοπλισμού αμερικανικής κατασκευής.

Πλήγμα στην ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία - Ανησυχίες και στις ΗΠΑ

Η Ιαπωνία θα προσφέρει επίσης «πρωτοφανή ανοίγματα στην πρόσβαση της αγοράς» στους τομείς της μεταποίησης, της αεροδιαστημικής, της γεωργίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας, αναφέρεται στο διάταγμα της Πέμπτης. Η συμφωνία περιλαμβάνει αγορά 100 αεροσκαφών Boeing από την Ιαπωνία, αύξηση 75% στις εισαγωγές αμερικανικού ρυζιού και αγορές αγροτικών προϊόντων αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν γενικό δασμό 15% σχεδόν σε όλες τις ιαπωνικές εισαγωγές, με εξειδικευμένα ποσοστά σε τομείς όπως τα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά (επίσης 15%), προϊόντα αεροδιαστημικής, γενόσημα φάρμακα και πρώτες ύλες.

Το διάταγμα αναφέρει ότι οι μειωμένοι δασμοί θα ισχύσουν αναδρομικά για προϊόντα που εισήχθησαν ή αποσύρθηκαν από αποθήκες για κατανάλωση μετά τις 12:01 π.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ) της 7ης Αυγούστου 2025, ενώ η δασμολογική ελάφρυνση για τα αυτοκίνητα θα τεθεί σε ισχύ επτά ημέρες αργότερα.

Η παγκόσμια δασμολογική στρατηγική του Τραμπ έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας. Τον προηγούμενο μήνα, η Toyota προειδοποίησε για πιθανή ζημιά σχεδόν 10 δισ. δολαρίων λόγω των νέων δασμών, μειώνοντας κατά 16% τις προβλέψεις της για λειτουργικά κέρδη.

Πλήγμα αναμένεται και για αμερικανικούς κολοσσούς: Η Ford εκτιμά απώλειες προ φόρων 3 δισ. δολάρια, ενώ η General Motors προβλέπει ζημίες μεταξύ 4 και 5 δισ. δολαρίων για το έτος.

Ο Ιάπωνας διαπραγματευτής Ριόσεϊ Ακαζάουα, που βρισκόταν στην Ουάσινγκτον, παρέδωσε επιστολή του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σιγκέρου Ισίμπα, με πρόσκληση προς τον Τραμπ να επισκεφθεί τη χώρα του, σύμφωνα με το Kyoto News. Ο Ακαζάουα είχε ακυρώσει προηγούμενη επίσκεψή του στις ΗΠΑ λόγω τεχνικών εκκρεμοτήτων στη συμφωνία.

Πολιτική αβεβαιότητα στην Ιαπωνία - Πιθανή παραίτηση Ισίμπα

Η επικύρωση της συμφωνίας έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής πίεσης για τον Ιάπωνα πρωθυπουργό. Το κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) έδωσε στη δημοσιότητα πολυαναμενόμενη έκθεση για τις πρόσφατες απώλειες στις εκλογές της άνω βουλής, αποδίδοντάς τις σε μέτρα κατά του πληθωρισμού που δεν έπεισαν, σε πολιτικά σκάνδαλα και σε αδυναμία προσέγγισης των νέων ψηφοφόρων.

Σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, πολλά κορυφαία στελέχη του κόμματος έχουν ήδη εκφράσει την πρόθεσή τους να παραιτηθούν. Ο ίδιος ο Ισίμπα δήλωσε ότι θα παραμείνει στη θέση του, παρά τις εσωκομματικές πιέσεις για αλλαγή ηγεσίας.

Αναλυτές της Eurasia Group εκτιμούν ότι ο Ισίμπα δύσκολα θα επιβιώσει μιας εσωτερικής πρόκλησης, η οποία πιθανόν να εκδηλωθεί τη Δευτέρα με ψηφοφορία για επίσπευση της ηγετικής εκλογής του κόμματος.

«Η κακή επίδοση του Ισίμπα τόσο στις εθνικές όσο και στις τοπικές εκλογές, καθώς και η πρόσφατη ανακοίνωση στήριξης από τον πρώην πρωθυπουργό Ασό Τάρο για ειδική εκλογή, έχουν αντιστρέψει το πολιτικό κλίμα εις βάρος του», ανέφεραν οι αναλυτές, δίνοντας πιθανότητες 60% για την ήττα του Ισίμπα, με ενδεχόμενο ακόμη και παραίτησης πριν την ψηφοφορία, λόγω της αυξανόμενης εσωτερικής δυσαρέσκειας.

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