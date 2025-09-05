Γερμανία: Οριστικοποιήθηκε ο προϋπολογισμός του 2025 – Στο επίκεντρο οι αμυντικές δαπάνες

Η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Γερμανίας οριστικοποίησε αργά την Πέμπτη (4/9)τον προϋπολογισμό για το 2025 με επενδύσεις ρεκόρ για την αναζωογόνηση της οικονομίας και ισχυρή δέσμευση για τις αμυντικές δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός, με συνολικές δαπάνες ύψους 502,5 δισεκατομμυρίων ευρώ (588,28 δισεκατομμύρια δολάρια), περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 62,7 δισεκατομμυρίων ευρώ (147,71 δισεκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με το Reuters, με μόνο μικρές αλλαγές σε σχέση με το προσχέδιο που είχε εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο πριν από τις θερινές διακοπές.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Προϋπολογισμού, που ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης, ολοκλήρωσε εβδομάδες διαβουλεύσεων συνενώνοντας τροπολογίες της τελευταίας στιγμής και καθορίζοντας τα τελικά σχέδια δαπανών και εσόδων. Ο προϋπολογισμός θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στο δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου.

Μετά την κατάρρευση του συνασπισμού του πρώην καγκελάριου Όλαφ Σολτς τον Νοέμβριο, η προηγούμενη κυβέρνηση δεν πρόλαβε να περάσει τον προϋπολογισμό για το 2025. Έκτοτε, η Γερμανία λειτουργεί με προσωρινό προϋπολογισμό από την αρχή του έτους.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει δανεισμό ύψους 81,7 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025, σύμφωνα με το έγγραφο.