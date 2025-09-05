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ΗΠΑ: Έφοδος σε εργοστάσιο της Hyundai στη Τζόρτζια – Τουλάχιστον 450 συλλήψεις
Ειδήσεις
21:38 - 05 Σεπ 2025

ΗΠΑ: Έφοδος σε εργοστάσιο της Hyundai στη Τζόρτζια – Τουλάχιστον 450 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές αρχές πραγματοποίησαν σήμερα (5/9) εκτεταμένη επιχείρηση σε εργοστάσιο της Hyundai στην πολιτεία Τζόρτζια, συλλαμβάνοντας πάνω από 450 άτομα στο πλαίσιο έρευνας για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Ο Steven Schrank, ειδικός πράκτορας της Homeland Security Investigations στο Ατλάντα, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι συνελήφθησαν 475 άτομα, αριθμός που σηματοδοτεί την πιο εκτεταμένη επιχείρηση σε έναν μόνο χώρο εργασίας από την επάνοδο Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες είναι νοτιοκορεάτες υπήκοοι και σύμφωνα με τον Schrank, κάποιοι βρέθηκαν παράνομα στις ΗΠΑ, άλλοι εργάζονταν χωρίς άδεια και ορισμένοι είχαν υπερβεί τη διάρκεια ισχύος της βίζας τους.

Σημειώνεται ότι το εργοστάσιο, έκτασης περίπου 3.000 στρεμμάτων, κατασκευάστηκε από τη νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και λειτουργεί περίπου έναν χρόνο. Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η επιχείρηση βασίστηκε σε ένταλμα έρευνας που εκδόθηκε έπειτα από καταγγελίες για «παράνομες εργασιακές πρακτικές και άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και Νοτιοκορεάτες υπήκοοι, καταγγέλλοντας τις συλλήψεις ως «άδικη παραβίαση» των δικαιωμάτων τους. Η κυβέρνηση της Σεούλ δήλωσε ότι θα αποστείλει διπλωματικούς εκπροσώπους για να διαπιστώσουν την κατάσταση από κοντά, ενώ ήδη έχει καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας.

Από την πλευρά της, η Hyundai ανέφερε ότι είναι ενήμερη για το περιστατικό στο εργοτάξιο της HL-GA Battery Company και ότι βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κανένα από τα συλληφθέντα άτομα δεν είναι άμεσο προσωπικό της Hyundai, ενώ επανέλαβε ότι πρώτη της προτεραιότητα είναι η ασφάλεια και η ευημερία όλων των εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στον χώρο.

Η επιχείρηση έρχεται μετά από έντονες διπλωματικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Νότιας Κορέας για δασμούς και επενδύσεις. Τον περασμένο Αύγουστο, οι πρόεδροι των δύο χωρών συναντήθηκαν μετά από δημόσιες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο διακοπής των οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Ωστόσο, ακολούθησε συζήτηση για deal επενδύσεων εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τις τελευταίες εβδομάδες, η Hyundai έχει δεσμευθεί να επενδύσει 26 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία επένδυση που τώρα «σκιάζεται» από τη μεγάλη εισαγγελική δράση.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 21:41
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