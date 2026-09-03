ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον για παροχή πράσινης ενέργειας
Επιχειρήσεις
11:16 - 03 Σεπ 2026

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον για παροχή πράσινης ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η METLEN  και η Coca-Cola Τρία Έψιλον προχωρούν σε δεκαετή διμερή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreement – PPA), επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση και των δύο εταιρειών στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Η συμφωνία αφορά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος περίπου 12 MW, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή Μικρό Περιβολάκι, στο Βελεστίνο Μαγνησίας. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα απορροφά το 100% της παραγόμενης ενέργειας του έργου, η οποία εκτιμάται σε περίπου 16,5 GWh ετησίως.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης του Ομίλου της, Coca-Cola HBC, για μηδενικές καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2040, η Coca-Cola Τρία Έψιλον προμηθεύεται ήδη το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας στα εργοστάσιά της από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας, η Coca-Cola Τρία Έψιλον επιτυγχάνει την προμήθεια «υψηλότερης ποιότητας» πράσινης ενέργειας, ενώ παράλληλα στηρίζει την ανάπτυξη νέων έργων ΑΠΕ, με όραμα ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Η METLEN διαθέτει ισχυρή και μακροχρόνια παρουσία στην ελληνική και διεθνή αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη, κατασκευή (EPC), λειτουργία και συντήρηση (O&M) ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας. Στην Ελλάδα, η METLEN διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ σε λειτουργία συνολικής περίπου 0.5 GW, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο έχει υλοποιήσει ή βρίσκεται στη διαδικασία υλοποίησης για έργα συνολικής ισχύος 11.4 GW σε πέντε ηπείρους. Παράλληλα, ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) της METLEN, μέσω του Integrated Utility, αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση και εμπορική αξιοποίηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη ένταξή της στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, εκπροσωπώντας χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 2.2 GW στην Ελλάδα, την Ιταλία και τη Ρουμανία.

Τα εταιρικά PPAs αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της METLEN για την παροχή ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών ενεργειακών λύσεων σε μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές. Μέσα από συμφωνίες όπως αυτή με την Coca-Cola Τρία Έψιλον, η METLEN συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νέας ενεργειακής αγοράς και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης στην Ελλάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/09/2026 - 11:18
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα
Σχόλια Αγοράς

Ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

«Εμφύλιος» μεταξύ των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών – Πυρά μεταξύ SBU και HUR στο Κίεβο
Ειδήσεις

«Εμφύλιος» μεταξύ των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών – Πυρά μεταξύ SBU και HUR στο Κίεβο

Η Mars καταγράφει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Επιχειρήσεις

Η Mars καταγράφει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η μάχη της Ευρώπης για αυτάρκεια και ο ρόλος-κλειδί της Ελλάδας
Εμπορεύματα

Κρίσιμες πρώτες ύλες: Η μάχη της Ευρώπης για αυτάρκεια και ο ρόλος-κλειδί της Ελλάδας

Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!

METLEN: Διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

METLEN: Διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών

Metlen: Απόσχιση του κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ – Στα €105 εκατ. η αξία του
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Απόσχιση του κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ – Στα €105 εκατ. η αξία του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
03/09/2026 - 11:50

ΔΥΠΑ: Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας στην 57η «Ημέρα Καριέρας» στη Θεσσαλονίκη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
03/09/2026 - 11:46

Του Αχιλλέα...

Πολιτική
03/09/2026 - 11:40

Ανδρουλάκης για 3η Σεπτέμβρη: Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή (video)

Ειδήσεις
03/09/2026 - 11:34

Ο νέος βρεφονηπιακός σταθμός στους Αγίους Θεοδώρους ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται τα πρώτα παιδιά

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 11:16

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον για παροχή πράσινης ενέργειας

Σχόλια Αγοράς
03/09/2026 - 11:12

Ανάκαμψη στο Χρηματιστήριο με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
03/09/2026 - 11:10

«Εμφύλιος» μεταξύ των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών – Πυρά μεταξύ SBU και HUR στο Κίεβο

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 11:03

Η Mars καταγράφει σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 10:52

Υποτονικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Εμπορεύματα
03/09/2026 - 10:49

Σήμα κινδύνου από την Ολλανδία: Αποσύρει 86 τόνους αποθεμάτων χρυσού από ΗΠΑ και Καναδά

Ειδήσεις
03/09/2026 - 10:43

ifo: Ανεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας στο 1,4%

Ειδήσεις
03/09/2026 - 10:34

Η ΡΑΑΕΥ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 10:34

Jumbo: Προτείνει έκτακτο μέρισμα €1 ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 10:31

Το ΕΒΕΑ στην 90ή ΔΕΘ: «Οδικός χάρτης» για την επιχειρηματικότητα με ορίζοντα το 2040

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 10:26

Η IDEAL Holdings αποκτά από την OHA το μειοψηφικό ποσοστό 25% της Kymora Ltd

Πολιτική
03/09/2026 - 10:23

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 29,1% – Στο 15,5% η ΕΛΑΣ, στο 13,2% το ΠΑΣΟΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
03/09/2026 - 10:20

ΕΣΠ: Το εμπόριο δεν είναι υποσημείωση της ΔΕΘ, αλλά επιταχυντής της οικονομίας

Αναλύσεις
03/09/2026 - 10:09

Χρηματιστήριο: Στήριξης στις 2640-2650 βρίσκει ο ΓΔ 

Χρηματιστήρια
03/09/2026 - 10:01

Ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές με κέρδη έως +1,3%

Οικονομία
03/09/2026 - 10:00

Φορολογικό «μπόνους» στους συνεπείς και κίνητρα για επενδύσεις ζητά η αγορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/09/2026 - 09:53

Αφθώδης πυρετός: Βαρύ πλήγμα στην κτηνοτροφία της Λέσβου με 85.000 θανατώσεις

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 09:42

IDEAL Holdings: Άλμα 27% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο – Στα €19 εκατ. τα συγκρίσιμα κέρδη

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
03/09/2026 - 09:33

Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας: Η Ελλάδα έχει την κύρια ευθύνη για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των ελαιοπαραγωγών

Επιχειρήσεις
03/09/2026 - 09:29

Κορκίδης: Κορυφαίος ναυτιλιακός, επιχειρηματικός και τεχνολογικός κόμβος ο Πειραιάς

Ακίνητα
03/09/2026 - 09:15

«Σπίτι μου ΙΙ»: Πάνω από 14.000 νέοι και οικογένειες απέκτησαν πρώτη κατοικία

Οικονομία
03/09/2026 - 09:00

Τεχνητή Νοημοσύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη: Η νέα πρόκληση για τις κυβερνήσεις

Ειδήσεις
03/09/2026 - 08:44

ΗΠΑ-Κίνα: Ο Τραμπ χρειάζεται τον Σι, αλλά το Ιράν περιπλέκει την εξίσωση

Φορολογία
03/09/2026 - 08:34

6th Law Forum on Taxation: Στο επίκεντρο οι νέες προκλήσεις της φορολογικής πολιτικής

Πολιτική
03/09/2026 - 08:31

Ανδρουλάκης: Κρητικό δείπνο με στελέχη και βουλευτές στο Ψυχρό Λασιθίου

Ειδήσεις
03/09/2026 - 08:24

Συναγερμός στον Κόλπο: Το Ιράν χτυπά αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ – Τι λέει ο Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ