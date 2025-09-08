ΕΕ: Μείωση 23% στις αιτήσεις ασύλου το α’ εξάμηνο – Οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό «σκηνικό»

Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στη μείωση είναι η κατακόρυφη πτώση στις αιτήσεις Σύρων υπηκόων, οι οποίες μειώθηκαν κατά δύο τρίτα (66%). Η μείωση αυτή συνδέεται άμεσα με την πολιτική ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, τον Δεκέμβριο του 2024. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα η Γερμανία να μην αποτελεί πλέον την κύρια χώρα υποδοχής αιτήσεων ασύλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να λαμβάνουν περισσότερες αιτήσεις κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Συνολικά, μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2025, είχαν κατατεθεί 399.000 αιτήσεις ασύλου σε κράτη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Οι Σύροι υπέβαλαν μόλις 25.000 αιτήσεις, ενώ την πρώτη θέση πλέον καταλαμβάνουν οι υπήκοοι της Βενεζουέλας, οι οποίοι κατέθεσαν 49.000 αιτήσεις — αριθμός αυξημένος κατά 31% σε σχέση με πέρυσι.

Η γεωγραφία των αιτήσεων παρουσίασε σημαντικές ανακατατάξεις. Η Γαλλία (78.000 αιτήσεις) και η Ισπανία (77.000) ξεπέρασαν τη Γερμανία (70.000) σε αριθμό αιτήσεων, ενώ ακολουθούν η Ιταλία (64.000) και η Ελλάδα (27.000). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε τις περισσότερες αιτήσεις αναλογικά με τον πληθυσμό της — μία για κάθε 380 κατοίκους.

Αν και ο αριθμός αιτήσεων στη Γαλλία παρέμεινε σταθερός, σε άλλες μεγάλες χώρες σημειώθηκαν σημαντικές μειώσεις: στη Γερμανία κατά 43%, στην Ιταλία 25% και στην Ισπανία 13%.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών συνεχίζουν να προτιμούν συγκεκριμένα κράτη μέλη για την υποβολή αιτήσεων. Οι Βενεζουελάνοι, για παράδειγμα, σχεδόν στο σύνολό τους (93%) καταθέτουν αιτήσεις στην Ισπανία, ενώ ο αριθμός των αιτήσεων από τη συγκεκριμένη εθνικότητα αυξήθηκε στην Ισπανία κατά 29% από το πρώτο εξάμηνο του 2024. Περίπου το ένα τέταρτο όλων των αιτήσεων στην ΕΕ προέρχεται από υπηκόους που μπορούν να εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν χωρίς θεώρηση (βίζα), όπως οι Βενεζουελάνοι και οι Κολομβιανοί.

Αυξητική τάση παρατηρήθηκε και στις αιτήσεις από Ουκρανούς, οι οποίοι κατέθεσαν 16.000 αιτήσεις — αύξηση 29% σε ετήσια βάση. Παρότι περίπου 4,3 εκατομμύρια Ουκρανοί τελούν υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας στην ΕΕ λόγω της ρωσικής εισβολής, ένας σημαντικός αριθμός εξακολουθεί να ζητά άσυλο. Η Γαλλία συγκέντρωσε σχεδόν τις μισές από αυτές τις αιτήσεις, ενώ η Πολωνία περίπου το ένα τρίτο.

Οι Αφγανοί αποτέλεσαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα αιτούντων, με 42.000 αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους, παρότι οι αριθμοί τους παρουσιάζουν σταδιακή μείωση από το 2023. Παρόμοια πτωτική τάση σημειώθηκε και στις αιτήσεις από Μπαγκλαντεσιανούς και Τούρκους υπηκόους, οι οποίοι υπέβαλαν από 17.000 αιτήσεις έκαστος — μειωμένες κατά 26% και 41% αντίστοιχα.