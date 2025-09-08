ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Μείωση 23% στις αιτήσεις ασύλου το α’ εξάμηνο – Οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό «σκηνικό»
Ειδήσεις
12:23 - 08 Σεπ 2025

ΕΕ: Μείωση 23% στις αιτήσεις ασύλου το α’ εξάμηνο – Οι αλλαγές στο ευρωπαϊκό «σκηνικό»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική πτώση 23% σημείωσαν οι αιτήσεις ασύλου στην ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, γεγονός που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις πολιτικές μεταβολές που έλαβαν χώρα στην ΕΕ και στην αυξανόμενη πίεση για σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής.    

Ένα από τα βασικά στοιχεία που συνέβαλαν στη μείωση είναι η κατακόρυφη πτώση στις αιτήσεις Σύρων υπηκόων, οι οποίες μειώθηκαν κατά δύο τρίτα (66%). Η μείωση αυτή συνδέεται άμεσα με την πολιτική ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία, τον Δεκέμβριο του 2024. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα η Γερμανία να μην αποτελεί πλέον την κύρια χώρα υποδοχής αιτήσεων ασύλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να λαμβάνουν περισσότερες αιτήσεις κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Συνολικά, μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2025, είχαν κατατεθεί 399.000 αιτήσεις ασύλου σε κράτη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Οι Σύροι υπέβαλαν μόλις 25.000 αιτήσεις, ενώ την πρώτη θέση πλέον καταλαμβάνουν οι υπήκοοι της Βενεζουέλας, οι οποίοι κατέθεσαν 49.000 αιτήσεις — αριθμός αυξημένος κατά 31% σε σχέση με πέρυσι.

Η γεωγραφία των αιτήσεων παρουσίασε σημαντικές ανακατατάξεις. Η Γαλλία (78.000 αιτήσεις) και η Ισπανία (77.000) ξεπέρασαν τη Γερμανία (70.000) σε αριθμό αιτήσεων, ενώ ακολουθούν η Ιταλία (64.000) και η Ελλάδα (27.000). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Ελλάδα είχε τις περισσότερες αιτήσεις αναλογικά με τον πληθυσμό της — μία για κάθε 380 κατοίκους.

Αν και ο αριθμός αιτήσεων στη Γαλλία παρέμεινε σταθερός, σε άλλες μεγάλες χώρες σημειώθηκαν σημαντικές μειώσεις: στη Γερμανία κατά 43%, στην Ιταλία 25% και στην Ισπανία 13%.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών συνεχίζουν να προτιμούν συγκεκριμένα κράτη μέλη για την υποβολή αιτήσεων. Οι Βενεζουελάνοι, για παράδειγμα, σχεδόν στο σύνολό τους (93%) καταθέτουν αιτήσεις στην Ισπανία, ενώ ο αριθμός των αιτήσεων από τη συγκεκριμένη εθνικότητα αυξήθηκε στην Ισπανία κατά 29% από το πρώτο εξάμηνο του 2024. Περίπου το ένα τέταρτο όλων των αιτήσεων στην ΕΕ προέρχεται από υπηκόους που μπορούν να εισέρχονται στον χώρο Σένγκεν χωρίς θεώρηση (βίζα), όπως οι Βενεζουελάνοι και οι Κολομβιανοί.

Αυξητική τάση παρατηρήθηκε και στις αιτήσεις από Ουκρανούς, οι οποίοι κατέθεσαν 16.000 αιτήσεις — αύξηση 29% σε ετήσια βάση. Παρότι περίπου 4,3 εκατομμύρια Ουκρανοί τελούν υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας στην ΕΕ λόγω της ρωσικής εισβολής, ένας σημαντικός αριθμός εξακολουθεί να ζητά άσυλο. Η Γαλλία συγκέντρωσε σχεδόν τις μισές από αυτές τις αιτήσεις, ενώ η Πολωνία περίπου το ένα τρίτο.

Οι Αφγανοί αποτέλεσαν τη δεύτερη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα αιτούντων, με 42.000 αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους, παρότι οι αριθμοί τους παρουσιάζουν σταδιακή μείωση από το 2023. Παρόμοια πτωτική τάση σημειώθηκε και στις αιτήσεις από Μπαγκλαντεσιανούς και Τούρκους υπηκόους, οι οποίοι υπέβαλαν από 17.000 αιτήσεις έκαστος — μειωμένες κατά 26% και 41% αντίστοιχα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Πολιτική

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ο «παγκόσμιος πόλεμος» της Τεχνητής Νοημοσύνης: Υπό πίεση η αμερικανική πρωτοκαθεδρία
Ειδήσεις

Ο «παγκόσμιος πόλεμος» της Τεχνητής Νοημοσύνης: Υπό πίεση η αμερικανική πρωτοκαθεδρία

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα
Πολιτική

Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη
Ειδήσεις

ΠΟΥ: Μέτρα προστασίας από τον καύσωνα που «σαρώνει» την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
26/06/2026 - 13:43

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

Εμπορεύματα
26/06/2026 - 13:41

Πετρέλαιο: Πτώση 3% με φόντο την αποκλιμάκωση στο Ορμούζ - Κοντά στο 10% οι εβδομαδιαίες απώλειες

Πολιτική
26/06/2026 - 13:21

Τσίπρας: Οδηγίες προς ναυτιλλομένους στη συνεδρίαση τομεαρχών της ΕΛΑΣ και «καρφιά» για Μητσοτάκη  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 13:19

Alpha Bank για Γενική Συνέλευση 2026: Από την ανασυγκρότηση στη νέα εποχή ανάπτυξης

Πολιτική
26/06/2026 - 13:07

Ανδρουλάκης: Ηχηρό «όχι» στον «κατάπτυστο» εκλογικό νόμο για την Αυτοδιοίκηση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 13:01

«Μετωπική» Τραμπ κατά της βρετανικής ηγεσίας - «Ακραία φιλελεύθερος» ο Μπέρναμ

Πολιτική
26/06/2026 - 12:58

Νέο σύστημα για τα δημοτικά τέλη – Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος

Ανεμοδείκτης
26/06/2026 - 12:53

Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό

Πολιτική
26/06/2026 - 12:49

Διάστημα: Έρχεται η πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον ISS

Ειδήσεις
26/06/2026 - 12:39

Reuters: Βανς και Ρούμπιο σε διαφορετικό... σύμπαν για το Ιράν

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:37

Volkswagen: Απίστευτο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Μέχρι 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 12:30

Καφούνης: Το εμπόριο μπορεί να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/06/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 5,5% στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές το Δ' τρίμηνο του 2025

Πολιτική
26/06/2026 - 12:21

Παππάς: Υπάρχει θέμα προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων του Φάμελλου

Υγεία
26/06/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 6,24% στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:58

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» το 12ο κουπόνι του ομολογιακού – Πότε πληρώνονται οι τόκοι

Ανακοινώσεις
26/06/2026 - 11:57

Ευρώπη Holdings: Στο ταμπλό 3,43 εκατ. νέες μετοχές σε στελέχη και επιστροφή €0,31/μετοχή

Πολιτική
26/06/2026 - 11:54

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:49

ΕΕ: Παράταση του καθεστώτος προσωρινής προστασίας για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μέχρι το 2028

Ειδήσεις
26/06/2026 - 11:42

Τραμπ για Ζελένσκι: Είναι γενναίος, κρατάει τη θέση του και τα πηγαίνει πολύ καλά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:36

Τσιτσιράγκος (Alpha Bank): Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
26/06/2026 - 11:34

Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Αναλύσεις
26/06/2026 - 11:23

Χρηματιστήριο: Συνεχίζεται η διόρθωση, αλλά με τον ΓΔ κοντά στα πρόσφατα ρεκόρ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 11:17

Ψάλτης: Η Alpha Bank περνά στον επόμενο κύκλο εξέλιξης – Οι τέσσερις άξονες της νέας στρατηγικής

Οικονομία
26/06/2026 - 11:06

Σε άμεση ισχύ οι μειώσεις δόσεων για τους δικαιούχους του νόμου Κατσέλη

Ειδήσεις
26/06/2026 - 10:57

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί του τελευταίου αιώνα – Πού κατατάσσεται η Βενεζουέλα

Αναλύσεις
26/06/2026 - 10:55

ΧΑ: Απαιτείται η ανακατάληψη των 2495 μονάδων για τη διατήρηση της βραχυπρόθεσμης ανοδικής τάσης

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 10:44

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές λόγω του κύματος ρευστοποιήσεων στην τεχνολογία

Το σκίτσο του ΚΥΡ
26/06/2026 - 10:40

Τι θα ψηφίσετε;

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
26/06/2026 - 10:33

Τράπεζα Καρδίτσας: Ενίσχυση μεγεθών με 17% αύξηση ενεργητικού το 2025

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ