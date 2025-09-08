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ΕΕ: Προς νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας - Στο στόχαστρο τράπεζες, πετρέλαιο και εμπόριο με τρίτες χώρες
Ειδήσεις
15:42 - 08 Σεπ 2025

ΕΕ: Προς νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας - Στο στόχαστρο τράπεζες, πετρέλαιο και εμπόριο με τρίτες χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει την επιβολή νέων κυρώσεων σε έξι περίπου ρωσικές τράπεζες και ενεργειακές επιχειρήσεις, εντείνοντας την πίεση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με σκοπό να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕ σχεδιάζει να στοχεύσει το ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, πλατφόρμες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, ενώ παράλληλα εξετάζει την επιβολή νέων περιοριστικών μέτρων στο εμπόριο πετρελαίου, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές.

Στο επίκεντρο των σχεδιαζόμενων κυρώσεων πρόκειται να βρεθεί και ο λεγόμενος "σκιώδης στόλος" της Ρωσίας, ενώ ταυτόχρονα η Ένωση μελετά την επιβολή περιορισμών σε εμπόρους πετρελαίου από τρίτες χώρες.

Αναλυτικότερα, οι Βρυξέλλες προτίθενται να αφαιρέσουν ορισμένα προνόμια που διατηρούν έως σήμερα μεγάλοι ρωσικοί ενεργειακοί όμιλοι, όπως η Rosneft. Παράλληλα, σχεδιάζουν να απαγορεύσουν την εξαγωγή προϊόντων που έχουν χρήση στη ρωσική αμυντική βιομηχανία, και να επεκτείνουν τις κυρώσεις σε εταιρείες τρίτων χωρών – όπως η Κίνα – οι οποίες προμηθεύονται ευρωπαϊκά προϊόντα και τα μεταπωλούν στη Ρωσία.

Επιπλέον, η ΕΕ εξετάζει για πρώτη φορά την πιθανότητα να απαγορεύσει στο Καζακστάν την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ευρωπαϊκών μηχανημάτων, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα μηχανήματα αυτά καταλήγουν στη Μόσχα και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή όπλων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στόχος της Ένωσης είναι κάποιες από τις παραπάνω ενέργειες να υλοποιηθούν σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο αυτό, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πρόκειται να ταξιδέψουν εντός της εβδομάδας στην Ουάσινγκτον, για να συζητήσουν με Αμερικανούς ομολόγους τους τις δυνατότητες λήψης κοινών μέτρων.

Η στάση των ΗΠΑ θέλει κυρώσεις σε φάσεις

Από την πλευρά τους και οι ΗΠΑ φαίνονται πρόθυμες να επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πιο αναλυτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή 7/9 από τον Λευκό Οίκο ότι είναι διατεθειμένος να περάσει στη «δεύτερη φάση» των κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Δεν έδωσε, ωστόσο, λεπτομέρειες για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η φάση. Πριν από λίγες μέρες είχε αφήσει να εννοηθεί πως, πέρα από τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία για τις συναλλαγές της με τη Ρωσία, υπάρχουν σχέδια για μια «Φάση 2» και «Φάση 3», χωρίς όμως να επεκταθεί.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, εκτίμησε ότι η ενίσχυση της οικονομικής πίεσης από ΗΠΑ και Ευρώπη μπορεί να αναγκάσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να προσέλθει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. «Αν οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλουν πρόσθετες κυρώσεις και δευτερογενείς δασμούς σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, τότε η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως», δήλωσε στο NBC. «Αυτό θα φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/09/2025 - 15:45
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