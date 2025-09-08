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ΥπΑΑΤ: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών
Πολιτική
15:01 - 08 Σεπ 2025

ΥπΑΑΤ: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα κατέκτησε μια σημαντική διάκριση στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, λαμβάνοντας επίσημη πιστοποίηση για την αποτελεσματική της στρατηγική στη διαφύλαξη των θαλάσσιων θηλαστικών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα έλαβε από την Αμερικανική Υπηρεσία NOAA Fisheries τη θετική πιστοποίηση στο πλαίσιο του Marine Mammal Protection Act (MMPA).

Η πιστοποίηση ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 και εξασφαλίζει τη συνέχιση της απρόσκοπτης εξαγωγής ελληνικών αλιευτικών προϊόντων προς την αμερικανική αγορά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η διεθνής αναγνώριση έρχεται ως επιβεβαίωση των στοχευμένων πολιτικών και μέτρων που εφαρμόζονται στη χώρα μας, τα οποία ήδη έχουν αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα στη μείωση απειλών για δελφίνια, φάλαινες και φώκιες της Μεσογείου.

Η πιστοποίηση συνοδεύτηκε από τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαρακτήρισε την Ελλάδα «παράδειγμα καλής πρακτικής» για την περιοχή.

«Η διάκριση αυτή ανήκει στην Ελλάδα και στους ανθρώπους της θάλασσας που εργάζονται καθημερινά για να προστατεύσουν τον θαλάσσιο πλούτο», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογραμμίζοντας πως «η πιστοποίηση ενισχύει τη διεθνή εικόνα της χώρας ως υπεύθυνου και πρωτοπόρου εταίρου στη βιώσιμη ανάπτυξη. Με τη νέα αυτή αναγνώριση, η Ελλάδα επιβεβαιώνει ότι η προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση, αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα για το μέλλον της. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για την περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων προστασίας και να στηρίζει την εξωστρέφεια του ελληνικού αλιευτικού τομέα, με γνώμονα πάντα την αειφορία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

Ο αρμόδιος υφυπουργός, Χρήστος Κέλλας, ανέφερε: «Η θετική αυτή αξιολόγηση αποτελεί διεθνή αναγνώριση των προσπαθειών της χώρας μας και της μεγάλης οικογένειας των Ελλήνων αλιέων για τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας της Μεσογείου. Η κοινή προσπάθεια όλων για την προστασία των θαλάσσιων θηλαστικών ανέδειξε την Ελλάδα πρωταθλήτρια στη Μεσόγειο και παράδειγμα προς μίμηση. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την αξιοπιστία και την ποιότητα των ελληνικών αλιευτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές».

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